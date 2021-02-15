  • 22°C
香港時間 : 2021215日 (一) 18:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

梅拉尼婭據報被伊萬卡搶公款 無錢請員工

環球社會熱點 18:32 2021/02/15

分享：

前美國總統特朗普卸任後，特朗普一家的生活繼續成為傳媒焦點。梅拉尼婭前助手及親信、沃爾科夫（Stephanie Winston Wolkoff）表示，梅拉尼婭擔任第一夫人身份期間沒有實質權力，更加沒有預算去僱用額外員工，反而由特朗普女兒伊萬卡接管及決定日常事情。

梅拉尼婭情人節祝福無提特朗普 再惹離婚傳聞 【下一頁】

早有外媒報道傳出，梅拉尼婭（Melania Trump）及伊萬卡（Ivanka Trump）關係不和，源於特朗普擔任總統初期，當時擔任特朗普特別顧問的伊萬卡建議將白宮的第一夫人辦公室，更名為第一家庭辦公室，而引起梅拉尼婭不滿。

沃爾科夫於2017年至2018年為梅拉尼婭擔任無薪顧問，打算與她共同創建由兩黨組成的婦女團體，幫助世界各地女性爭取權利。

沃爾科夫指，她與特朗普副參謀長沃爾什（Katie Walsh）對話後，才發現原來梅拉尼婭根本沒有任何撥款或預算聘請員工。

「特朗普令大家失望」舊部黑莉也割席 【下一頁】

沃爾科夫其後發現，原來伊萬卡及丈夫庫什納已用完所有預算，梅拉尼婭只獲得少部分工資，令他們無法僱用有經驗的人才。沃爾科夫決定放棄白宮其他工作的工資，並把工資去聘請兩名員工來幫忙。

沃爾科夫表示，梅拉尼婭感到自己不被尊重，第一夫人的身份變得沒有地位，而且白宮上下都認為梅拉尼婭沒有能力「話事」。

責任編輯：郭麗明

相關文章

梅拉尼婭情人節祝福無提特朗普 再惹離婚傳聞
今日
梅拉尼婭情人節祝福無提特朗普 再惹離婚傳聞
特朗普被禁Twitter 顧問爆料：梅拉尼婭感滿意
2021/02/09
特朗普被禁Twitter 顧問爆料：梅拉尼婭感滿意
粉碎與特朗普離婚傳聞 梅拉尼婭據報經常稱讚對方
2021/02/01
粉碎與特朗普離婚傳聞 梅拉尼婭據報經常稱讚對方
梅拉尼婭據報無意與特朗普離婚 因追求財政穩定
2021/01/28
梅拉尼婭據報無意與特朗普離婚 因追求財政穩定
【特朗普卸任】梅拉尼婭據報正倒數離婚 上周這幕現暗湧
2021/01/26
【特朗普卸任】梅拉尼婭據報正倒數離婚 上周這幕現暗湧
網絡熱話 特朗普 梅拉尼亞 伊萬卡 美國 白宮

上一篇文章

澳洲財長：快將與Google、Facebook向傳媒付費達成協議

下一篇文章

哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【拜登政府】白宮副新聞秘書辭職 被揭恐嚇記者
【拜登政府】白宮副新聞秘書辭職 被揭恐嚇記者
【日本地震】福島7.3級地震逾150人傷 核電站有輕微水洩漏
【日本地震】福島7.3級地震逾150人傷 核電站有輕微水洩漏
新西蘭再發現3宗確診 奧克蘭封城3天
新西蘭再發現3宗確診 奧克蘭封城3天
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
新型冠狀肺炎全球疫情（02月15日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月15日 時間18:00）
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾