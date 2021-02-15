梅拉尼婭據報被伊萬卡搶公款 無錢請員工

前美國總統特朗普卸任後，特朗普一家的生活繼續成為傳媒焦點。梅拉尼婭前助手及親信、沃爾科夫（Stephanie Winston Wolkoff）表示，梅拉尼婭擔任第一夫人身份期間沒有實質權力，更加沒有預算去僱用額外員工，反而由特朗普女兒伊萬卡接管及決定日常事情。

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早有外媒報道傳出，梅拉尼婭（Melania Trump）及伊萬卡（Ivanka Trump）關係不和，源於特朗普擔任總統初期，當時擔任特朗普特別顧問的伊萬卡建議將白宮的第一夫人辦公室，更名為第一家庭辦公室，而引起梅拉尼婭不滿。

沃爾科夫於2017年至2018年為梅拉尼婭擔任無薪顧問，打算與她共同創建由兩黨組成的婦女團體，幫助世界各地女性爭取權利。

沃爾科夫指，她與特朗普副參謀長沃爾什（Katie Walsh）對話後，才發現原來梅拉尼婭根本沒有任何撥款或預算聘請員工。

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沃爾科夫其後發現，原來伊萬卡及丈夫庫什納已用完所有預算，梅拉尼婭只獲得少部分工資，令他們無法僱用有經驗的人才。沃爾科夫決定放棄白宮其他工作的工資，並把工資去聘請兩名員工來幫忙。

沃爾科夫表示，梅拉尼婭感到自己不被尊重，第一夫人的身份變得沒有地位，而且白宮上下都認為梅拉尼婭沒有能力「話事」。

責任編輯：郭麗明