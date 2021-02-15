【TikTok拆骨】據報字節跳動無限期擱置出售美國TikTok業務　白宮消息：說法不準確

▲ 電最新報道引述白宮消息指，TikTok 現時仍就如何出售美國業務及解決國家安全問題進行磋商。

字節跳動旗下Tik Tok出售美國業務予甲骨文（Oracle）（美﹕ORCL）及沃爾瑪（Walmart）（美：WMT）的計劃已被無限期擱置，惟外電最新報道引述白宮人士消息指，有關消息「並不準確」，TikTok現時仍就如何出售美國業務及解決國家安全問題進行磋商。

據報TikTok出售美國業務無限期擱置，詳情可見﹕【下一頁】

《華爾街日報》早前報道指，由於美國總統拜登正在審視中國科技公司的潛在保安風險，因此，TikTok出售美國業務的計劃已遭無限期擱置。當時報道引述知情人士言論，指儘管TikTok出售業務的計劃已被擱置，但TikTok母企字節跳動仍就數據安全及如何收集美國用戶的個人信息等問題進行討論，其中解決方案包括由受信任的第三方管理TikTok的用戶數據。報道亦指，字節跳動正在美國建立新的業務框架。

另有報道在昨日（14日）引述匿名人士消息，指字節跳動將美國TikTok部分股權出售的交易原本只是為了滿足特朗普政府要求，加上甲骨文創辦人Larry Ellison為特朗普支持者，因此甲骨文對交易深感興趣，但隨着拜登上任美國總統，這項交易的意義再也不復存在。

去年曾傳出TikTok Global 擬於年內上市

TikTok與甲骨文去年傳出即將成立TikTok Global的消息，料達成協議後，字節跳動將出售20%股權，甲骨文與沃爾瑪將分別持有12.5%和7.5%股權，而TikTok Global擬1年內美國上市。特朗普在去年9月曾經口頭聲稱「概念上批准（approved the deal in concept）」甲骨文、沃爾瑪與TikTok之間的交易。

【提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用】

相關文章﹕

印度永久禁止TikTok、WeChat等59個中國App TikTok傳在印度裁員

TikTok據報大舉進軍美國電商市場 擬在都柏林設總部

【封殺Tik Tok】字節跳動擬出售印度Tik Tok業務予當地對手Glance

編輯﹕賴奕羚