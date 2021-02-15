馬斯克發文指狗狗幣太集中 籲主要持有者出售其持倉

電動車品牌特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）經常於Twitter發表個人對加密貨幣的看法，他最新於Twitter發推文，指個人認為狗狗幣（Dogecoin）的問題是太集中，並全力支持狗狗幣的主要持有者出售他們大部分持倉。

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狗狗幣的價格十分波動，據Coindesk報價，截至下午5時，狗狗幣最新跌13.57%，報0.056美元，24小時高見0.066美元，低位報0.048美元。

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特斯拉早前公布公司購入價值15億美元(約117億港元)的比特幣，佔Tesla於去年底時手頭現金的8％，並預告將於短期內接受以比特幣，作為購買電動車的一種付款方式。

Elon Musk經常在twitter發表個人意見，並引起極大迴響：

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