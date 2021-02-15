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【國會暴亂】兩黨議員促成立獨立委員會 向特朗普問責

環球政治 17:21 2021/02/15

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【國會暴亂】兩黨議員促成立獨立委員會 向特朗普問責

美國前總統特朗普的彈劾聆訊結束，特朗普獲判無罪。不過，民主、共和兩黨議員仍未打算放過特朗普。兩黨議員正要求國會成立類似調查9/11恐怖襲擊事件的委員會，調查為何特朗普政府官員或執法部門，無法阻止國會暴亂的發生。

共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）表示，希望透過成立類似調查9/11恐怖襲擊事件的委員會，以調查事件的始末，並確保不會重演等。

《衛報》報道指，該委員會將以9/11恐怖襲擊事件後成立的委員會作藍本，該小組會審查造成事件的原因，並提出有關如何預測及防止未來再發生相關事件的建議。

共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾 【下一頁】

特朗普於當地時間周六（15日）第二次在彈劾案中脫身，為美國歷來首位被兩度彈劾的總統。參議院當地時間周末結束彈劾聆訊，最終有7名共和黨議員倒戈，支持票數有57票。

不過，事情似乎未告一段落。報道指，此獨立委員會可能是讓特朗普為事件負責的另一種方式。

國會已經計劃展開其他調查，兩個參議院委員會將對騷亂期間的國會安全問題進行調查；而在眾議院，眾議長佩洛西亦要求對國會大廈的安全流程進行審查。

責任編輯：林嘉莉

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