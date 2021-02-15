  • 24°C
香港時間 : 2021215日 (一) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

梅拉尼婭情人節祝福無提特朗普 再惹離婚傳聞

環球社會熱點 16:53 2021/02/15

分享：

前美國總統特朗普卸任後，外界繼續關注特朗普一家的生活。早前有指特朗普夫妻曾考慮離婚，但梅拉尼婭親信向美國傳媒澄清絕無此事，一度粉碎特朗普與梅拉尼婭的情變傳聞。不過，梅拉尼婭的情人節帖文並沒有提及特朗普，再度引來外界猜測特朗普夫妻有意離婚。

特朗普被禁Twitter 顧問爆料：梅拉尼婭感滿意 【下一頁】

梅拉尼婭（Melania Trump）周日（14日）在社交平台Twitter發表情人節帖文中，向美國衛生研究所（National Institute of Health）屬下兒童旅館（The Children's Inn）的兒童，送上「愛與力量」（brave and inspirational）。

她在帖文中形容這些兒童是「勇敢和令人鼓舞的」（brave & inspirational），亦附上三張她作為第一夫人時探訪兒童的照片。

梅拉尼婭帖文中的相片

雖然梅拉尼婭和特朗普結婚16年，但梅拉尼婭情人節帖文中完全沒有提及特朗普（Donald Trump），再度引來外界猜測兩人婚姻關係。

特朗普夫妻離婚傳聞不斷。特朗普卸任後，早前曾有報道指他們有意離婚，但因梅拉尼婭追求財政穩定作罷。

責任編輯：李俊儀

相關文章

伊萬卡夫婦白宮任職期間 外部收入高達近50億
2021/02/09
伊萬卡夫婦白宮任職期間 外部收入高達近50億
特朗普被禁Twitter 顧問爆料：梅拉尼婭感滿意
2021/02/09
特朗普被禁Twitter 顧問爆料：梅拉尼婭感滿意
粉碎與特朗普離婚傳聞 梅拉尼婭據報經常稱讚對方
2021/02/01
粉碎與特朗普離婚傳聞 梅拉尼婭據報經常稱讚對方
梅拉尼婭據報無意與特朗普離婚 因追求財政穩定
2021/01/28
梅拉尼婭據報無意與特朗普離婚 因追求財政穩定
【特朗普卸任】梅拉尼婭據報正倒數離婚 上周這幕現暗湧
2021/01/26
【特朗普卸任】梅拉尼婭據報正倒數離婚 上周這幕現暗湧
網絡熱話 情人節 Twitter 白宮 佛羅里達 美國 特朗普

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月15日 時間17:00）

下一篇文章

【彈劾特朗普】新抱變最大贏家 共和黨議員力撐她參選
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月15日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月15日 時間17:00）
【特朗普彈劾】第二度避過彈劾 參議院僅57票贊成
【特朗普彈劾】第二度避過彈劾 參議院僅57票贊成
新西蘭再發現3宗確診 奧克蘭封城3天
新西蘭再發現3宗確診 奧克蘭封城3天
【新冠疫苗】英國近1500萬人已接種 周二開始第二輪計劃
【新冠疫苗】英國近1500萬人已接種 周二開始第二輪計劃
【拜登政府】白宮副新聞秘書辭職 被揭恐嚇記者
【拜登政府】白宮副新聞秘書辭職 被揭恐嚇記者
【日本地震】福島7.3級地震逾150人傷 核電站有輕微水洩漏
【日本地震】福島7.3級地震逾150人傷 核電站有輕微水洩漏