梅拉尼婭情人節祝福無提特朗普 再惹離婚傳聞

前美國總統特朗普卸任後，外界繼續關注特朗普一家的生活。早前有指特朗普夫妻曾考慮離婚，但梅拉尼婭親信向美國傳媒澄清絕無此事，一度粉碎特朗普與梅拉尼婭的情變傳聞。不過，梅拉尼婭的情人節帖文並沒有提及特朗普，再度引來外界猜測特朗普夫妻有意離婚。

特朗普被禁Twitter 顧問爆料：梅拉尼婭感滿意 【下一頁】

梅拉尼婭（Melania Trump）周日（14日）在社交平台Twitter發表情人節帖文中，向美國衛生研究所（National Institute of Health）屬下兒童旅館（The Children's Inn）的兒童，送上「愛與力量」（brave and inspirational）。

她在帖文中形容這些兒童是「勇敢和令人鼓舞的」（brave & inspirational），亦附上三張她作為第一夫人時探訪兒童的照片。

梅拉尼婭帖文中的相片

雖然梅拉尼婭和特朗普結婚16年，但梅拉尼婭情人節帖文中完全沒有提及特朗普（Donald Trump），再度引來外界猜測兩人婚姻關係。

特朗普夫妻離婚傳聞不斷。特朗普卸任後，早前曾有報道指他們有意離婚，但因梅拉尼婭追求財政穩定作罷。

責任編輯：李俊儀