【無人機時代】成本降低兼社會接受度增加 20年後三成包裹將由無人機運送？

諮詢機構L.E.K. Consulting發表報告指，隨著無人技術及網絡規模大幅降低成本，預計無人機在2040年將運送全球近三成的包裹。報告又指，最終無人機的普及率將取沃於運輸商如何配置其網絡，以及通過道路運送貨物的相對成本。

不過，L.E.K. Consulting預計，無人機不太可能完全取代傳統運輸用的貨車，不過加入到現有的物流系統，將有助改善阻塞問題。在考慮使用無人機載人及載貨，遙控飛行員或自動駕駛人員將吸引全球企業的注意。

L.E.K. Consulting補充指，無人機優勢是能夠垂直起飛，加上較飛機及直升機需要空間較少。在澳洲等國家，無人機規模或達到數十億美元。不過，無人機行業發展除了成本問題外，更要讓政府及社會接受無人機在城市及家庭上空飛行。

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