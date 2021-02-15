【日本地震】瑞薩電子受影響停工檢查　恐加劇全球車用芯片荒 

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日本福島縣對開海域，於週末（13 日）晚上發生黎克特制7.3級地震。日本傳媒報道指，福島縣和宮城縣等地至今有超過100人受傷。據悉，今次地震是2011年311東日本大地震後的餘震，部份地區出現停電和斷水等問題，亦對企業構成一定影響。
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據日媒japantimes報道，受強震的影響，日本車用芯片製造商瑞薩電子（Renesas Electronics）宣布暫停其在福島縣南方茨城縣工廠的生產，以檢查地震可能造成的傷害，恐令全球車用芯片短缺的現象雪上加霜。
瑞薩發言人表示，工廠的供電系統曾經中斷，但目前已經回復正常，而所有設備亦正常運作，不過公司為做足預防措施，決定暫停生產，並對廠內的潔淨室進行詳細檢查，以確保潔淨室環境合乎水平，暫時未知何時能夠恢復正常生產。
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日媒又指，瑞薩電子正積極增加車用芯片產量，而該公司的茨城縣工廠隨即為車用芯片生產廠，以配合全球需求。而除瑞薩外，在福島地區設有工廠的企業，還包括豐田汽車、日產汽車及日立，不過就表明沒有遭受重大損害。
責任編輯：施雯雯