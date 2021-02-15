【日本地震】瑞薩電子受影響停工檢查　恐加劇全球車用芯片荒 

▲ 據日媒報道，受強震的影響，日本車用晶片製造商瑞薩電子宣布暫停其在福島縣南方茨城縣工廠的生產，以檢查地震可能造成的傷害。

日本福島縣對開海域，於週末（13 日）晚上發生黎克特制7.3級地震。日本傳媒報道指，福島縣和宮城縣等地至今有超過100人受傷。據悉，今次地震是2011年311東日本大地震後的餘震，部份地區出現停電和斷水等問題，亦對企業構成一定影響。

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據日媒japantimes報道，受強震的影響，日本車用芯片製造商瑞薩電子（Renesas Electronics）宣布暫停其在福島縣南方茨城縣工廠的生產，以檢查地震可能造成的傷害，恐令全球車用芯片短缺的現象雪上加霜。

瑞薩發言人表示，工廠的供電系統曾經中斷，但目前已經回復正常，而所有設備亦正常運作，不過公司為做足預防措施，決定暫停生產，並對廠內的潔淨室進行詳細檢查，以確保潔淨室環境合乎水平，暫時未知何時能夠恢復正常生產。

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日媒又指，瑞薩電子正積極增加車用芯片產量，而該公司的茨城縣工廠隨即為車用芯片生產廠，以配合全球需求。而除瑞薩外，在福島地區設有工廠的企業，還包括豐田汽車、日產汽車及日立，不過就表明沒有遭受重大損害。

責任編輯：施雯雯