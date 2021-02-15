  • 22°C
香港時間 : 2021215日 (一) 18:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本地震】瑞薩電子受影響停工檢查　恐加劇全球車用芯片荒 

科技 17:12 2021/02/15

分享：

據日媒報道，受強震的影響，日本車用晶片製造商瑞薩電子宣布暫停其在福島縣南方茨城縣工廠的生產，以檢查地震可能造成的傷害。

日本福島縣對開海域，於週末（13 日）晚上發生黎克特制7.3級地震。日本傳媒報道指，福島縣和宮城縣等地至今有超過100人受傷。據悉，今次地震是2011年311東日本大地震後的餘震，部份地區出現停電和斷水等問題，亦對企業構成一定影響。

【芯片採購】蘋果蟬聯全球排行榜首位　芯片採購金額達4,156億元

據日媒japantimes報道，受強震的影響，日本車用芯片製造商瑞薩電子（Renesas Electronics）宣布暫停其在福島縣南方茨城縣工廠的生產，以檢查地震可能造成的傷害，恐令全球車用芯片短缺的現象雪上加霜。

瑞薩發言人表示，工廠的供電系統曾經中斷，但目前已經回復正常，而所有設備亦正常運作，不過公司為做足預防措施，決定暫停生產，並對廠內的潔淨室進行詳細檢查，以確保潔淨室環境合乎水平，暫時未知何時能夠恢復正常生產。

【晶片短缺】三星稱全球汽車晶片短缺　將影響手機晶片供應

【半導體缺貨】環球車用晶片短缺　分析師：Honda銷量將減30萬輛

日媒又指，瑞薩電子正積極增加車用芯片產量，而該公司的茨城縣工廠隨即為車用芯片生產廠，以配合全球需求。而除瑞薩外，在福島地區設有工廠的企業，還包括豐田汽車、日產汽車及日立，不過就表明沒有遭受重大損害。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【芯片採購】蘋果蟬聯全球排行榜首位　芯片採購金額達4,156億元
今日
【芯片採購】蘋果蟬聯全球排行榜首位　芯片採購金額達4,156億元
【晶片短缺】三星稱全球汽車晶片短缺　將影響手機晶片供應
2021/01/29
【晶片短缺】三星稱全球汽車晶片短缺　將影響手機晶片供應
【半導體缺貨】環球車用晶片短缺　分析師：Honda銷量將減30萬輛
2021/01/22
【半導體缺貨】環球車用晶片短缺　分析師：Honda銷量將減30萬輛
【半導體晶片】高通發表升級版5G處理器　最新Snapdragon 870旗艦晶片　採台積電7nm製程技術
2021/01/20
【半導體晶片】高通發表升級版5G處理器　最新Snapdragon 870旗艦晶片　採台積電7nm製程技術
仿效蘋果？傳三星將推出搭載Exynos晶片電腦設備
2021/01/19
仿效蘋果？傳三星將推出搭載Exynos晶片電腦設備
汽車 道瓊斯工業平均指數 茨城 福島 日本 豐田 日產 地震 晶片

上一篇文章

【對抗Airdrop】抗衡蘋果Airdrop功能　三星Quick Share擬推出電腦版本

下一篇文章

【iPhone】傳iPhone 13將新增「Always-on」功能　可待機顯示電量及時間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Bitcoin】挖礦耗電超阿根廷一年用電　足夠全英國電熱水壺用27年
【Bitcoin】挖礦耗電超阿根廷一年用電　足夠全英國電熱水壺用27年
【Bitcoin】Apple Pay現已接受比特幣支付　同時支援其他加密貨幣穩定幣
【Bitcoin】Apple Pay現已接受比特幣支付　同時支援其他加密貨幣穩定幣
【安心出行】Android版本要求權限存疑　竟可查閱用家正使用哪些程式？　
【安心出行】Android版本要求權限存疑　竟可查閱用家正使用哪些程式？　
【安心出行App】政府放寬社交距離措施　市民進入食肆場所需掃描「安心出行」
【安心出行App】政府放寬社交距離措施　市民進入食肆場所需掃描「安心出行」
【在家工作WFH】Spotify允許員工疫情後　搬到其他地方遙距工作
【在家工作WFH】Spotify允許員工疫情後　搬到其他地方遙距工作
【Clubhouse熱潮】Elon Musk誠邀普京　Clubhouse一起「後生仔傾吓偈」！
【Clubhouse熱潮】Elon Musk誠邀普京　Clubhouse一起「後生仔傾吓偈」！