【彈劾特朗普】新抱變最大贏家 共和黨議員力撐她參選

美國前總統特朗普的彈劾聆訊結束,特朗普於參議院表決上獲判無罪。共和黨參議員格雷厄姆(Lindsey Graham)表示,特朗普於彈劾審訊中獲判無罪,將令特朗普兒媳拉拉(Lara Trump)成為最大贏家。格雷厄姆更表示,他支持拉拉日後參選參議員。

格雷厄姆周日(14日)接受《霍士新聞》(Fox News)訪問表示,他預計特朗普(Donald Trump)次子妻子拉拉,將可在特朗普彈劾案獲判無罪一事中獲益。

格雷厄姆指出,今次倒戈投票贊成彈劾特朗普的共和黨參議員伯爾(Richard Burr),早前表態不會於2022年尋求連任北卡羅來納州參議員。格雷厄姆認為如果拉拉宣布參選,幾乎肯定會當選。

格雷厄姆更指出:

我絕對會支持她,因為她代表共和黨的未來。

(I certainly will be behind her because she represents the future of the Republican Party.)