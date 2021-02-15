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【彈劾特朗普】新抱變最大贏家 共和黨議員力撐她參選

環球政治 15:46 2021/02/15

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美國前總統特朗普的彈劾聆訊結束，特朗普於參議院表決上獲判無罪。共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）表示，特朗普於彈劾審訊中獲判無罪，將令特朗普兒媳拉拉（Lara Trump）成為最大贏家。格雷厄姆更表示，他支持拉拉日後參選參議員。

【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾  【下一頁】

格雷厄姆周日（14日）接受《霍士新聞》（Fox News）訪問表示，他預計特朗普（Donald Trump）次子妻子拉拉，將可在特朗普彈劾案獲判無罪一事中獲益。

格雷厄姆指出，今次倒戈投票贊成彈劾特朗普的共和黨參議員伯爾（Richard Burr），早前表態不會於2022年尋求連任北卡羅來納州參議員。格雷厄姆認為如果拉拉宣布參選，幾乎肯定會當選。 

格雷厄姆更指出：

我絕對會支持她，因為她代表共和黨的未來。

（I certainly will be behind her because she represents the future of the Republican Party.）

【特朗普彈劾】第二度避過彈劾 參議院僅57票贊成 【下一頁】

拉拉來自北卡羅來納州的威明頓（Wilmington），拉拉曾擔任電視節目製作人，擁有從事傳媒業經驗，於兩屆總統大選都擔任特朗普的競選顧問。

根據2020年底進行的一項民調，在多名有可能接替伯爾參議員席位的共和黨初選候選人當中，拉拉最受民眾歡迎。

責任編輯：鄭錦玲

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