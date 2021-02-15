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【iPhone】傳iPhone 13將新增「Always-on」功能　可待機顯示電量及時間

科技 16:02 2021/02/15

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近日，有傳iPhone 13或會加入「Always-on」畫面顯示功能，方便用戶隨時查看手機資訊。

蘋果（Apple）將在本年發布的iPhone 13，最近不斷傳出新消息。據早前報道指，新一代iPhone除了提供120Hz屏幕刷新率外，還會支援Wi-Fi 6E網絡。近日，有傳iPhone 13或會加入「Always-on」畫面顯示功能，方便用戶隨時查看手機資訊。

＜＜【iPhone】傳iPhone 13系列將支援WiFi 6E網絡　可擴展至6GHz頻段

＜＜【iPhone】傳新一代iPhone SE仍搭載A13晶片　配備5.4吋打孔屏幕

據外國網民EverythingApplePro，在YouTube頻道上傳的影片中透露，iPhone 13 將新增「Always-on」功能，即使手機在屏幕鎖定的情況下，仍能顯示時間及電池百份比等資訊。另外，當手機收到訊息時，屏幕會即時顯示最新通知，用戶也可選擇自行設定顯示效果。

事實上，不少Android手機均提供「Always-on」畫面顯示功能。但目前僅有Apple Watch Series 5及Apple Watch Series 6支援此項功能。相信蘋果有意在旗下更多產品中支援「Always-on」功能，為用戶提供更大便利。

責任編輯：李寶如

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