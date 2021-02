【美國疫情】多州取消口罩令 美疾控警告為時過早

美國的新冠肺炎疫情肆虐,美國疾控中心(CDC)指出,雖然美國每日確診數字有所下降,但確診數字仍然較去年夏天高出一倍以上。因此CDC警告,美國部分州分取消配戴口罩的措施仍為時過早,口罩令對於對抗新冠肺炎疫情至關重要。

美國增購2億劑疫苗 總數夠全國人完成接種 【下一頁】

美國部分州分如艾奧瓦州(Iowa) 及蒙大拿州(Montana)早前取消口罩令,放寬市民於公眾場所無需配戴口罩。CDC總監華倫斯基(Rochelle Walensky)警告,口罩令對於對抗新冠肺炎疫情至關重要。

華倫斯基續指,只要進一步遏止疫情傳播,才會考慮重開學校及放寬部分日常設施,讓市民恢復部分日常生活。除非已大部分國民接種新冠疫苗,達至群體免疫後,才能擊退疫情。

研究警告3月份擴散至全美國 每10日增1倍 【下一頁】

華倫斯基表示,若市民希望在今年年底前能不戴口罩走在街上,「絕對取決於我們(美國人)現時的行動」(very much depends on how we behave right now)。

她亦認為,雖然新冠肺炎確診及住院數字回落,但美國若希望回到過往正常生活仍有很長的路要走,個別州分取消口罩令絕對是為時過早。

責任編輯:郭麗明