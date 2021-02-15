【美國疫情】多州取消口罩令 美疾控警告為時過早

美國的新冠肺炎疫情肆虐，美國疾控中心（CDC）指出，雖然美國每日確診數字有所下降，但確診數字仍然較去年夏天高出一倍以上。因此CDC警告，美國部分州分取消配戴口罩的措施仍為時過早，口罩令對於對抗新冠肺炎疫情至關重要。

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美國部分州分如艾奧瓦州（Iowa） 及蒙大拿州（Montana）早前取消口罩令，放寬市民於公眾場所無需配戴口罩。CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）警告，口罩令對於對抗新冠肺炎疫情至關重要。

華倫斯基續指，只要進一步遏止疫情傳播，才會考慮重開學校及放寬部分日常設施，讓市民恢復部分日常生活。除非已大部分國民接種新冠疫苗，達至群體免疫後，才能擊退疫情。

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華倫斯基表示，若市民希望在今年年底前能不戴口罩走在街上，「絕對取決於我們（美國人）現時的行動」（very much depends on how we behave right now）。

她亦認為，雖然新冠肺炎確診及住院數字回落，但美國若希望回到過往正常生活仍有很長的路要走，個別州分取消口罩令絕對是為時過早。

責任編輯：郭麗明