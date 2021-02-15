  • 25°C
香港時間 : 2021215日 (一) 15:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【私隱保障】Telegram被指存有漏洞  秘密通訊功能並沒有真正銷毀檔案？

科技 15:10 2021/02/15

分享：

最近Telegram被揭出現保安漏洞，或會令用戶的資料外洩，當中包括秘密通訊的閱後即焚語音和影像訊息。

早前因WhatsApp改變私隱條款，強制要求用戶同意與母公司Facebook分享個人資訊，引發全球掀起一輪「轉會潮」。即時通訊軟件Telegram曾因此而受惠，3日內全球增加2,500萬新用戶。不過，最近卻被揭出現保安漏洞，或會令用戶的資料外洩，當中包括秘密通訊的閱後即焚語音和影像訊息。

【WhatsApp大遷徙】Telegram月內暴增2500萬用戶、Signal增750萬　

網絡保安研究員Dhiraj Mishra早前在Telegram程式macOS穩定版v7.3中發現漏洞，不過直至1月29日新版本v7.4推出時，漏洞仍未修復。由於Telegram 未有預設將用戶的通訊以點對點方式加密，用戶需要自行開啟「秘密通訊」（Secret Chat）功能，並透過秘密聊天室發送自動焚毀的訊息。

在正常的情況下，程式會在「秘密通訊」模式的指定時間內，自動刪除用戶發送的文字、照片、語音和影片。但Mishra發現，當用戶發送語音或影像檔案時，程式會揭露該檔案的儲存位置，就算訊息在通話視窗中自動刪除，檔案仍然會儲存於電腦的資料夾內。而若果發送者和接收者皆是使用macOS程式，則文件將儲存在雙方的本地儲存空間中。

【Clubhouse熱潮】被揭用戶數據疑「送中」　Clubhouse宣布加強數據保安加密

【社交媒體遷移潮】安裝Signal保平安　保安專家教路：安裝後要做這動作

此外，Telegram還允許用戶通過密碼對其程式進行鎖定，避免其他人擅自打開用戶訊息；不過Mishra就發現，Telegram v7.3的用戶密碼以純文本方式儲存於本地文件中，而且其位置亦相當明顯和容易尋找，故存在有人訪問到該文件並解鎖程式的風險。

責任編輯：施雯雯

 

相關文章

【WhatsApp大遷徙】Telegram月內暴增2500萬用戶、Signal增750萬　
2021/01/25
【WhatsApp大遷徙】Telegram月內暴增2500萬用戶、Signal增750萬　
【Clubhouse熱潮】被揭用戶數據疑「送中」　Clubhouse宣布加強數據保安加密
今日
【Clubhouse熱潮】被揭用戶數據疑「送中」　Clubhouse宣布加強數據保安加密
【社交媒體遷移潮】安裝Signal保平安　保安專家教路：安裝後要做這動作
2021/01/13
【社交媒體遷移潮】安裝Signal保平安　保安專家教路：安裝後要做這動作
【社交媒體移民潮】MeWe及Signal熱爆　點解要用MeWe？　 MeWe標榜無廣告聊天群組選擇多
2021/01/12
【社交媒體移民潮】MeWe及Signal熱爆　點解要用MeWe？　 MeWe標榜無廣告聊天群組選擇多
【社交媒體移民潮】網民湧至Signal與MeWe　港科技業界：趨勢已成但港人不會馬上全面搬走
2021/01/12
【社交媒體移民潮】網民湧至Signal與MeWe　港科技業界：趨勢已成但港人不會馬上全面搬走
軟件 網絡保安 Facebook WhatsApp Telegram macOS

下一篇文章

【芯片採購】蘋果蟬聯全球排行榜首位　芯片採購金額達4,156億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Bitcoin】挖礦耗電超阿根廷一年用電　足夠全英國電熱水壺用27年
【Bitcoin】挖礦耗電超阿根廷一年用電　足夠全英國電熱水壺用27年
【網絡安全】Google Play商店下載破千萬　熱門條碼掃描App慘遭木馬程式入侵
【網絡安全】Google Play商店下載破千萬　熱門條碼掃描App慘遭木馬程式入侵
【Clubhouse熱潮】Elon Musk誠邀普京　Clubhouse一起「後生仔傾吓偈」！
【Clubhouse熱潮】Elon Musk誠邀普京　Clubhouse一起「後生仔傾吓偈」！
【安心出行】Android版本要求權限存疑　竟可查閱用家正使用哪些程式？　
【安心出行】Android版本要求權限存疑　竟可查閱用家正使用哪些程式？　
【在家工作WFH】Spotify允許員工疫情後　搬到其他地方遙距工作
【在家工作WFH】Spotify允許員工疫情後　搬到其他地方遙距工作
【安心出行App】政府放寬社交距離措施　市民進入食肆場所需掃描「安心出行」
【安心出行App】政府放寬社交距離措施　市民進入食肆場所需掃描「安心出行」