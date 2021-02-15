【私隱保障】Telegram被指存有漏洞  秘密通訊功能並沒有真正銷毀檔案？

▲ 最近Telegram被揭出現保安漏洞，或會令用戶的資料外洩，當中包括秘密通訊的閱後即焚語音和影像訊息。

早前因WhatsApp改變私隱條款，強制要求用戶同意與母公司Facebook分享個人資訊，引發全球掀起一輪「轉會潮」。即時通訊軟件Telegram曾因此而受惠，3日內全球增加2,500萬新用戶。不過，最近卻被揭出現保安漏洞，或會令用戶的資料外洩，當中包括秘密通訊的閱後即焚語音和影像訊息。

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網絡保安研究員Dhiraj Mishra早前在Telegram程式macOS穩定版v7.3中發現漏洞，不過直至1月29日新版本v7.4推出時，漏洞仍未修復。由於Telegram 未有預設將用戶的通訊以點對點方式加密，用戶需要自行開啟「秘密通訊」（Secret Chat）功能，並透過秘密聊天室發送自動焚毀的訊息。

在正常的情況下，程式會在「秘密通訊」模式的指定時間內，自動刪除用戶發送的文字、照片、語音和影片。但Mishra發現，當用戶發送語音或影像檔案時，程式會揭露該檔案的儲存位置，就算訊息在通話視窗中自動刪除，檔案仍然會儲存於電腦的資料夾內。而若果發送者和接收者皆是使用macOS程式，則文件將儲存在雙方的本地儲存空間中。

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此外，Telegram還允許用戶通過密碼對其程式進行鎖定，避免其他人擅自打開用戶訊息；不過Mishra就發現，Telegram v7.3的用戶密碼以純文本方式儲存於本地文件中，而且其位置亦相當明顯和容易尋找，故存在有人訪問到該文件並解鎖程式的風險。

責任編輯：施雯雯