日經指數30年來首次突破3萬點 惟市場預估今年首季日本GDP負增長

周一（15日）東京股市的早盤日經指數急升，突破3萬點，為1990年8月3日以來首次。疫情影響下，日美歐的貨幣寬鬆以及財政措施起到推動作用。去年第四季實際國內生產總值（GDP）初值呈現正增長，看好這一勢頭的買盤也進場。

【騰訊控股】《王者榮耀》遇最大對手 一切都在騰訊掌握之內？ 詳情請看[下一頁]

今早，日經指數曾上試30,002點，後來再回落至約29,000點的水平，截止下午3時，日經指數升1.9%至30,084點；而東證指數（TOPIX）亦上升1.04%或20點，至1,953.94點。

但因受到疫情影響，緊急事態宣言再次發佈，與經濟實際情況脫離的股價上漲走勢進一步升溫。

韓國最大電子商務平台美國上市 Coupang去年收入增近一倍 詳情請看[下一頁]

日本經濟受再次發佈緊急事態宣言的影響，數位民間經濟學家預測今年首季GDP將陷入負增長，為2009年金融危機以來的第一次，使企業活動的打擊也令人警惕。即便如此，投資者看漲的姿態也沒有呈現大的變化，因貨幣寬鬆而充裕的投資資金集中於股市的勢頭不止。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機