  • 24°C
香港時間 : 2021215日 (一) 17:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日經指數30年來首次突破3萬點 惟今年首季日本GDP負增長

股樓投資 16:09 2021/02/15

分享：

周一（15日）東京股市的早盤日經指數急升，突破3萬點，為1990年8月3日以來首次。疫情影響下，日美歐的貨幣寬鬆以及財政措施起到推動作用。去年第四季實際國內生產總值（GDP）初值呈現正增長，看好這一勢頭的買盤也進場。

【騰訊控股】《王者榮耀》遇最大對手 一切都在騰訊掌握之內？  詳情請看[下一頁]

今早，日經指數曾上試30,002點，後來再回落至約29,000點的水平，截止下午3時，日經指數升1.9%至30,084點；而東證指數（TOPIX）亦上升1.04%或20點，至1,953.94點。

但因受到疫情影響，緊急事態宣言再次發佈，與經濟實際情況脫離的股價上漲走勢進一步升溫。

韓國最大電子商務平台美國上市 Coupang去年收入增近一倍  詳情請看[下一頁]

日本經濟受再次發佈緊急事態宣言的影響，今年首季GDP陷入負增長，為2009年金融危機以來的第一次，使企業活動的打擊也令人警惕。即便如此，投資者看漲的姿態也沒有呈現大的變化，因貨幣寬鬆而充裕的投資資金集中於股市的勢頭不止。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

上一篇文章

Apple Pay允許用戶添加BitPay 方便用戶使用比特幣交易

下一篇文章

【無人機時代】成本降低兼社會接受度增加 20年後三成包裹將由無人機運送？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【皆大歡喜】講價個多月無進展　安心過年終成契機　620萬買3房單位
【皆大歡喜】講價個多月無進展　安心過年終成契機　620萬買3房單位
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【樓市故事】新婚夫婦抽唔中新盤 轉投同區二手遇上移民急讓盤 業主割愛減價30萬助上車
【樓市故事】新婚夫婦抽唔中新盤 轉投同區二手遇上移民急讓盤 業主割愛減價30萬助上車
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住