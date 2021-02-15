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Apple Pay允許用戶添加BitPay 方便用戶使用比特幣交易

股樓投資 16:15 2021/02/15

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近日Bitcoin價格持續上升，並屢創新高，逐漸有更多商戶接受以比特幣交易，Apple Pay亦已允許用戶將其比特幣錢包BitPay添加到Apple Wallet中，可以比特幣完成網上商店、實體店或應用程式的付款。

【騰訊控股】《王者榮耀》遇最大對手 一切都在騰訊掌握之內？  詳情請看[下一頁]

外媒報道指，美國的比特幣錢包BitPay日前宣布，BitPay的Mastercard預付卡現時能被添加到Apple Wallet和Apple Pay中。因此比特幣持有者可在網店、實體店或程式內消費。而且BitPay程式不僅支援比特幣，還同時支援其他加密貨幣，例如以太幣和比特幣現金，以及與美元掛鉤的穩定幣如USD Coin、Gemini Dollar、Paxos Standard和Binance USD。

【比特幣】2017年CEO話比特幣係欺詐 摩通將來將考慮接納比特幣？  詳情請看[下一頁]

據悉，BitPay計劃在3月底前，將8種支付應用程式加入Google Pay和Samsung Pay支援，讓Android手機用戶亦可以更方便地使用比特幣或其他加密貨幣消費。

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撰文 : 趙家盈

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