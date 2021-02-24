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【BNO移民英國】英國擬延長印花稅豁免期至6月底

環球社會熱點 12:58 2021/02/24

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英國上月底正式向港人開放BNO居留（Hong Kong BNO Visa）「5+1」簽證申請，不少港人移民時都會考慮購入英國物業。英國政府因新冠肺炎疫情推出「印花稅假期」（stamp duty holiday）的救市措施，原定下月結束。據英國傳媒報道，英國政府擬繼續延長至6月底。

據英國傳媒《每日電訊報》上周表示，財相辛偉誠（Rishi Sunak）正考慮「印花稅假期」延長6星期直至5月中旬，以防成千上萬的民眾因疫情拖慢交易進度，而無法受惠。但《泰晤士報》（The Times）周三（24日）引述消息人士報道，辛偉誠將準備將印花稅假期延至6月底結束。他認為此舉有助振興房地產市場，協助英國經濟從封城政策中復甦。

BNO移民英國留意：過半英國僱主有意招聘 邊九個行業最想請人？ 【下一頁】

上周《每日郵報》引用房地產網站Rightmove估計，大約有10萬名買家將會受惠於政策延期。但指有人更建議將政策延長半年，遭辛偉誠反對，因他認為這會對政府稅收造成「無謂的」（gratuitous）的影響。根據《泰晤士報》報道，延期至6月將令英國損失約10億英鎊（約100億港元）的稅收。

英國傳媒《Mortgage Finance Gazette》早前報道，「印花稅假期」推動房地產市場，英國現時房地產需求達到了前所未有的水平。不過，受疫情期間辦公限制、封城等因素影響，多重手續需要更長的時間完成，轉讓流程大量延遲。

BNO移民英國留意英國企業1月裁員3.2萬人 疫情以來最少  【下一頁】

「印花稅假期」是由英國政府就疫情推出的救市措施。在2020年7月8日至2021年3月31日期間，將免收印花稅的物業價格上限，由12.5萬英鎊（約134萬港元）增至50萬英鎊（約538萬港元）。

責任編輯：李俊儀

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