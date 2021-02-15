【BNO移民英國】英國擬延長免印花稅買樓至5月中

英國上月底正式向港人開放BNO居留（Hong Kong BNO Visa）「5+1」簽證申請，不少港人移民時都會考慮購入英國物業。英國政府因新冠肺炎疫情推出「印花稅假期」（stamp duty holiday）的救市措施，原定下月結束。據英國傳媒報道，英國政府擬繼續延長6星期。

據英國傳媒《每日電訊報》表示，財相辛偉誠（Rishi Sunak）正考慮「印花稅假期」延長6星期直至5月中旬，以防成千上萬的民眾因疫情拖慢交易進度，而無法受惠。他認為此舉有助緩解市場對原定3月31日政策結束後，銷售下降的擔憂。

《每日郵報》引用房地產網站Rightmove估計，大約有10萬名買家將會受惠於政策延期。

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報道指，有人更建議將政策延長半年，但辛偉誠反對，因他認為這會對政府稅收造成「無謂的」（gratuitous）的影響。

英國傳媒《Mortgage Finance Gazette》早前報道，「印花稅假期」推動房地產市場，英國現時房地產需求達到了前所未有的水平。不過，受疫情期間辦公限制、封城等因素影響，多重手續需要更長的時間完成，轉讓流程大量延遲。

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「印花稅假期」是由英國政府就疫情推出的救市措施。在2020年7月8日至2021年3月31日期間，將免收印花稅的物業價格上限，由12.5萬英鎊（約134萬港元）增至50萬英鎊（約538萬港元）。

責任編輯：李俊儀