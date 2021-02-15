【芯片採購】蘋果蟬聯全球排行榜首位　芯片採購金額達4,156億元

▲ 蘋果（Apple）在2020年的芯片採購金額達536.16億美元（約4,156億港元），佔全球11.9%市場份額。

早前全球陷入芯片短缺問題，影響汽車、電視、智能電話等多個產業。最近，有調查報告公布2020年全球10大芯片採購企業排名，蘋果（Apple）蟬聯全球第一大芯片採購企業，佔據11.9%市場份額。

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據市場調研機構 《Gartner》 報告指出，2020年10大芯片採購企業的總採購金額，較2019年增加10%，佔總體芯片市場採購金額的42%。另外，在10大芯片採購企業排名中，蘋果的芯片採購金額達536.16億美元（約4,156億港元），佔全球11.9%市場份額，按年增長24%。三星（Samsung）則排名第2，市場份額達8.1%。外界分析認為，由於去年蘋果的AirPods藍牙耳機銷量不俗，加上疫情帶動MacBook和iPad產品銷量，導致蘋果對芯片採購的需求提升。

另外，華為在全球10大芯片採購企業排名中佔第3位，市場份額達到4.2%，較2019年下跌23.5%。而聯想（Lenovo）、戴爾（DELL）、惠普 （HP）及小米等科企同樣有上榜。

責任編輯：李寶如