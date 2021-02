緬甸軍方政府早前發動軍事政變,拘捕緬甸執政黨全國民主聯盟(簡稱全民盟,NLD)領袖昂山素姬等人。昂山素姬代表律師指,昂山素姬會被延長拘押直至周三(17日)法院舉行聆訊,而非原定的周一(15日)。

緬甸前國務資政昂山素姬(Aung San Suu Kyi)的代表律師Khin Maung Zaw指,首都內比都(Naypyitaw)的一名法院法官稱她將被還押至2月17日。

代表律師向傳媒形容,「此事公平與否,你可以自行想想」(Whether it is fair or not, you can decide yourself)。

昂山素姬早前被指非法進口無線電設備,違反緬甸的出入口法例,被起訴及拘留至2月15日。

國營報章早前報道指,緬甸軍政府亦會就去年11月大選舞弊的指控展開調查,若證實昂山素姬的全民盟有違法行為,相關罪名及判刑勢必更重。

責任編輯:林嘉莉