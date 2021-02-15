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【騰訊控股】《王者榮耀》遇最大對手 一切都在騰訊掌握之內？

股樓投資 13:25 2021/02/15

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《王者榮耀》為騰訊控股（00700）的王牌手遊，長期在中國市場的榜首。內地傳媒報導指，隨著新一批手遊版號獲批，《王者榮耀》將遇到最大的對手。

早前國家新聞出版署公布2021年進口網絡遊戲審批的信息，當中33款獲批的遊戲中，《英雄聯盟》手遊獲列入其中，成為內地遊戲界熱話。《英雄聯盟》手遊已在海外上綫，但國服暫時尚未開放，內地傳媒指海外服早已擠滿了內地玩家。

大行普遍均予騰訊逾800元目標價：

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《王者榮耀》在面世時曾被外界戲稱為手遊版的英雄聯盟，玩法及玩家群都相當類似，不過《英雄聯盟》上手難度及操作性則高於《王者榮耀》。今次《英雄聯盟》面世或挑戰《王者榮耀》在內地手遊的地位。

值得一提，《王者榮耀》及《英雄聯盟》都是騰訊旗下的遊戲，今次兩大手遊對撼，甚有當年推出微信對撼QQ的意味。

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撰文 : 謝克迪, CFA

中國市場 電玩手遊 中國 騰訊控股（00700） 騰訊 微信 QQ

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