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【農曆新年】IMAX China新春檔期票房強勁　首周末票房增45%

商業 13:21 2021/02/15

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中國戲院早已重啟，在多部中國賀歲片的帶動下，今年農曆新年檔期更創下新紀錄。

疫情仍然持續，香港戲院有望年初七（18日）復業。中國戲院早已重啟，在多部中國賀歲片的帶動下，今年農曆新年檔期更創下新紀錄。據IMAX Corporation（紐交所：IMAX） 和IMAX China（01970）公布，農曆新年票房首周末開畫成績破紀錄，在影院人流限制75%情況下，截止2月14日達到約1.6億人民幣，更較去年沒有限制情況下，大增45%。

原定於去年農曆新年上映的《唐人街探案3》，全片以IMAX攝影機拍攝，首周末IMAX票房達到1.5億人民幣，創下中國電影單片IMAX三日首周末票房紀錄。而在大初一更創下最高觀影人次，達97.5萬人次。

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IMAX首席執行官Richard Gelfond表示，春節檔期超越了之前所有最樂觀的預測。他相信在破紀錄的票房成績、強勁的市場份額和多部IMAX攝影機製作拍攝的電影，將走向全球票房復蘇。

另外，今年農曆新年是中國首次同步上映兩部IMAX製作拍攝的電影。除了《唐人街探案3》外，還有《刺殺小說家》。其他新年片單包括動畫作品《新神榜：哪吒重生》。中國電影評分機構貓眼，評分超過8.8分。

IMAX一直擴大影院網絡和加強品牌建設。在去年7月中國戲院重新復業後，中國內地的總票房達到8.82億人民幣。雖然影院限制人流和缺乏荷里活大片，但於12月和1月的票房亦分別增長28%和140%。

責任編輯：馬意文

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