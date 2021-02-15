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【新冠肺炎】維省隔離酒店爆發群組 澳洲宣布暫停與新西蘭的旅遊氣泡

股樓投資 13:27 2021/02/15

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近日澳洲維多利亞省的隔離酒店再有小型爆發，周一（15日）僅有一宗新確診病例，群組累計有17人確診。省長安德魯斯指，目前情況轉好，但能否如期在周三（17日）結束封城仍言之尚早，需要等待更多檢測結果。受新西蘭奧克蘭封城影響，澳洲周日（14日）宣布暫停與新西蘭的旅遊氣泡。

【比特幣】2017年CEO話比特幣係欺詐 摩通將來將考慮接納比特幣？  詳情請看[下一頁]

維省上周六（13日）起封城5日，並禁止國際航班飛往墨爾本，墨爾本的澳網公開賽要閉門舉行。目前最新確診個案是一名確診兒童的母親。美國輝瑞及德國BioNTech合作研發的疫苗預計本周末前運抵澳洲，當局將於本月下旬展開全國疫苗接種計劃。

【美股戰況】大市波幅不高成交仍火熱 美股散戶熱潮未見冷卻   詳情請看[下一頁]

新西蘭最大城市奧克蘭出現3宗本地感染個案，緊急封城至周三，澳洲決定暫停與新西蘭的旅遊氣泡計劃。由周一起的72小時內，所有由新西蘭抵澳的航班將被列為紅色區域（Red Zone）航班，乘客需在酒店接受14日隔離。

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撰文 : 趙家盈

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