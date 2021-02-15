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【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能

環球政治 12:54 2021/02/15

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澳洲政府今年公布，持有畢業生活臨時技術簽證的港人，可獲延長臨時技術簽證5年，並在5年後可以申請永久居留。澳媒引述澳洲總理莫里森（Scott Morrison）指，港人獲延長臨時技術簽證5年期限屆滿後，需持有適當技能才可申請永久居留。

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【移民澳洲】去年下半年向港人狂批簽證 技術簽證增9成 【下一頁】

莫里森上周四（11日）接受澳洲SBS電視台訪問時表示，港人獲延長臨時技術簽證5年後，政府不會特別為港人設立新類別簽證。莫里森指出港人將來申請永久居留簽證，將會申請「技術類別」簽證。因此莫里森表示，港人申請永久居留時，也需像其他申請永居簽證的人士，擁有適當的技能。

澳洲政府去年7月宣布，會延長持有畢業生活臨時技術簽證的港人簽證5年，但未有公布港人如何循此途徑申請永居簽證的詳情。澳洲内政部僅表示，申請港人只需通過一般的健康、品格及安全審查，但沒有表明港人銜接永居簽證的具體條件。

澳洲工黨影子内政部長簡納莉（Kristina Keneally）表示，莫里森政府未有兌現承諾。她強調莫里森必須明確提供移民途徑，供港人移民澳洲。

責任編輯：鄭錦玲

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