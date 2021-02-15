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【比特幣】2017年CEO稱比特幣是欺詐 摩通將來將考慮接納比特幣？

股樓投資 12:43 2021/02/15

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比特幣踏入2021年升勢持續強勁，一度突破5萬美元的關口，相信受惠於美國大型銀行開始考慮把比特幣納入可投資的資產類別。根據外媒報導，在摩根大通上月的一個交易員及銷售人員的內部綫上會議上，摩根大通聯席總裁Daniel Pinto回應員工要求考慮比特幣時指，公司對投資比特幣採開放的態度，其後在傳媒查詢時Daniel Pinto表示，該行是否採用將取決於是否有大量客戶希望交易比特幣。他指一種資產類別隨著時間發展起來，被不同資產管理公司及投資者使用，該行不得不參與其中，雖然目前還沒有需求，但他相信未來將會有。

摩根大通CEO Jamie Dimon於2017年曾指比特幣是一種「騙局」（Fraud），去年底指不是自己的選擇（Not my cup of tea），不過近年隨著虛擬貨幣的火熱，摩通恐怕要重新考慮其立場。除了摩根大通外，高盛早前與加密貨幣公司Galaxy Digital為員工及客戶舉辦私人論壇，討論虛擬貨幣包括比特幣及以太坊等。

一般來說，銀行在金融機構之中受到最嚴格的審查，一旦銀行都接受比特幣，將為虛擬貨幣發展的重要一步。

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撰文 : 謝克迪, CFA

金融機構 美國 虛擬貨幣 金融 銀行 以太坊 比特幣
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