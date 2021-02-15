韓國最大電子商務平台美國上市 Coupang去年收入增近一倍

軟銀有份持股的南韓最大的電子商務平台Coupang於美國遞交上市申請，計劃在紐約證券交易所上市，股票代號為「CPNG」。

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Coupang的承銷投行包括高盛、Allen & Company、摩根大通、美國銀行、花旗、滙豐、德意志銀行、瑞銀、瑞穗、里昂證券等。

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招股文件顯示，Coupang於2020年總收入為120億美元，按年大增90.4%；年度淨虧損達4.75億美元，2019年淨虧損額則為6.98億美元。

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