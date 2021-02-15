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【Bitcoin】Apple Pay現已接受比特幣支付　同時支援其他加密貨幣穩定幣

科技 12:30 2021/02/15

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最近Apple Pay已允許用戶將其比特幣錢包BitPay添加到Apple Wallet中，可於網上商店、實體店或應用程式，使用比特幣完成付款。

比特幣（Bitcoin）近期價格持續上升，其升勢在2021年加劇且屢創新高，吸引不少人打算入手分一杯羮。除了作為投資工具，比特幣亦可用於消費，愈來愈多商戶已開放接受顧客以比特幣付款，而最近Apple Pay亦已允許用戶將其比特幣錢包BitPay添加到Apple Wallet中，可於網上商店、實體店或應用程式，使用比特幣完成付款。

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據外媒Phonearena報道，美國的比特幣錢包BitPay日前宣布，BitPay的Mastercard預付卡現時已能夠將其添加到Apple Wallet和Apple Pay中，從而令比特幣持有者可在網店、實體店或程式內消費。此外，BitPay程式不僅支援比特幣，還同時支援其他加密貨幣，例如以太幣和比特幣現金，以及與美元掛鉤的穩定幣如USD Coin、Gemini Dollar、Paxos Standard和Binance USD。

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據悉，BitPay打算在3月底前，將8種支付應用程式加入Google Pay和Samsung Pay支援，讓Android手機用戶可以更方便地使用比特幣或其他加密貨幣消費。

責任編輯：施雯雯

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