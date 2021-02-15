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【鬼滅之刃】鬼滅之刃動漫開拍第二季　香港幾時有得睇？

商業 12:22 2021/02/15

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日本動漫《鬼滅之刃》是去年大熱動漫，最新公布於今年推出第二季消息。

日本動漫《鬼滅之刃》是去年大熱動漫，推出的電影版票房更火速突破300億日圓，成為日本史上最賣座的電影，取代《千與千尋》保持近20年的紀錄。據台媒報道，鬼滅之刃官方公布最新消息，將於今年推出第二季「遊郭篇」。

「鬼滅の刃公式」於Twitter公布消息，並於網上發布「遊郭篇」的班底和預告。除了由ufotable擔任製作公司外，配音亦找來原班人馬演出。但開啟該連結時發現，官方暫時未允許影片在香港播放，所以未能打開。

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負責代理鬼滅之刃第一季的Muse木棉花香港，亦在社交網站發放相關消息。本港戲院因疫情關閉，年初七有望復業，該公司亦藉此宣傳，4DX或MX4D版「劇場版 鬼滅之刃 無限列車篇」場次。現凡購買該戲票，送上弦之叁猗窩座珍藏特製A5圖卡乙張。

鬼滅之刃於去年成為熱門話題，更帶動相關週邊商品的銷售。據PChome旗下品牌Bibian比比昂於去年11月份的數據顯示，鬼滅之刃與多間知名品牌聯乘，週邊商品銷售更較10月份增長60%。當中，最歡迎的商品為「炎柱」煉獄杏壽郎公仔。其次依次序為聯乘的日企atmos和UBIQ聯乘的帆布鞋、與日清聯乘的杯麵等。

責任編輯：馬意文

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