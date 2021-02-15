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【緬甸政變】多個城市出現裝甲車 網絡接近完全中斷

環球社會熱點 12:20 2021/02/15

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緬甸軍方政府早前發動軍事政變，拘捕緬甸執政黨全國民主聯盟（簡稱全民盟，NLD）領袖昂山素姬等人。有緬甸媒體報道，緬甸多個城市街頭首現裝甲車。有網絡監察機構表示，緬甸網絡曾一度無法連接。外國領事館敦促僑民暫避就。另外，有報道指緬甸軍方拘捕最少5名記者。

緬甸傳媒的直播鏡頭顯示，在仰光（Yangon）、密支那（Myitkyina）和實兌（Sittwe）的街頭，周日（14日）晚出現裝甲車，是緬甸軍方2月1日發動政變以來所展現的最重武力。

緬甸民眾上街發起全國大罷工 警方射水炮驅趕 【下一頁】

當日凌晨約1時半，網絡追蹤組織Netblocks表示，緬甸網絡連接率只有14%，是接近完全斷網狀態。電郵發送及社交平台皆無法發送訊息。是次為緬甸兩周內，第3度全國性斷網。

網上有未經證實的流傳片段顯示，仰光街頭首次看到3輛裝甲車。美國駐緬甸大使館在周日夜晚呼籲公民「就地避難」（shelter in place）。大使館表示，在凌晨1時至9時之間通訊將會被切斷。

緬甸連續兩日大規模示威 東南部據報現槍響（多圖） 【下一頁】

社交平台Facebook播出的示威畫面顯示，在密支那（Myitkyina）有軍人向示威人群開槍。不過，未知是使用橡膠子彈還是實彈，亦未知是否有人受傷。當地傳媒報道，最少5名現場報道示威記者被捕。

美國、加拿大、英國及歐盟多國領事周日凌晨發表聯合聲明，譴責過去拘捕示威人士、公務員和政治領袖的行為。他們呼籲緬甸軍方保持克制，避免對民眾使用暴力。聲明強調支持緬甸人民追求民主、自由、和平和繁榮，並警告軍方「世界都在看」（The world is watching）。

責任編輯：李俊儀

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