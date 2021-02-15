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【Clubhouse熱潮】被揭用戶數據疑「送中」　Clubhouse宣布加強數據保安加密

科技 11:15 2021/02/15

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美國史丹福互聯網監察機構最近有研究人員發現，Agora可截取Clubhouse用戶的語音內容，用戶數據有傳送到中國政府的可能。

近期網絡興起使用語音社交平台Clubhouse，不過其背後所用的技術架構，卻被指與中國公司聲網（Agora）有關。美國史丹福互聯網監察機構（Stanford Internet Observatory）最近就有研究人員發現，Clubhouse用戶和聊天房間的獨特ID號碼竟以純文本方式傳送，導致Agora可藉此截取Clubhouse用戶的語音內容，用戶數據有傳送到中國政府的可能。Clubhouse並已於上周六（13日）回應稱，將重新檢視和加強數據安全保護。

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研究團隊發現，Clubhouse的後端基建是由Agora提供，Agora只要監察網絡數據流量，再跟聊天房間的用戶ID號碼作比對，就有可能知道使用者的身份，甚至其通話內容。而且，聊天室的數據亦有機會被轉送到相信是由中國託管的伺服器，音頻數據則被轉送到由中國實體管理的伺服器。不過研究人員相信，如音頻是儲存在美國的話，相信中國政府應該無法獲得相關數據。

Agora發言人回應指，對其與Clubhouse的關係沒有評論，表示公司除監察網絡質素和向客戶收費外，並不會儲存或分享可識別用戶身份的語音或元數據，又表示非中國用戶的語音或影片流量均不會經由中國傳送。

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Clubhouse則表示，由於中國過往的私隱紀錄，公司將於未來數日推出更新填補漏洞，並加入額外的加密和封鎖，以防止平台客戶端把數據傳給中國的伺服器。

責任編輯：施雯雯

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