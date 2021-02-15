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【世界威脅】減排工作遠比對抗新冠疫情困難 比爾蓋茨警告氣候變化將為人類最大威脅

名人薈萃 11:07 2021/02/15

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根據外媒報導，微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）呼籲大家要重視生物恐怖主義及氣候變化的威脅。蓋茨多年來多次警告疫情的威脅，最近在接受傳媒訪問時被問及人類面臨的下一個威脅，他回應指其中一項是氣候變化，每年因氣候變化死亡的人數甚至較今次疫情多，另外就是生物恐怖主義，有些想要製造破壞的人可能製造病毒，因此除了現在這種自然界出現的疫情外，還有其他可能性。

他指出每年全球增加510億噸溫室氣體到大氣層，而人類的目標是零。即使全球都採用風力或太陽能等發電，亦只能降低不到三成的氣體排放。他呼籲政府必須帶頭減低溫室氣體排放，形容解決氣候變化問題將為「人類史上最大的成就」（the most amazing thing humanity has ever done），相比解決氣候變化的問題，完結新冠肺炎疫情的工作「非常簡單」（very, very easy）。

蓋茨在2014年已經開始提醒要為傳染病做好準備，於2015年的TED演講中更指傳染病對人類的危害更高於核戰爭。他認為，未來會有更多傳染病，只要政府加大準備力度，有望降低死亡人數，他又認為政府如果部署正確，今次新冠肺炎死亡的人數應該會降至現時的十分之一。

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撰文 : 謝克迪, CFA

太陽能 新冠肺炎 疫情 氣候暖化 恐怖主義 傳染病 比爾蓋茨

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