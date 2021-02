【世界威脅】減排工作遠比對抗新冠疫情困難 比爾蓋茨警告氣候變化將為人類最大威脅

根據外媒報導,微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gates)呼籲大家要重視生物恐怖主義及氣候變化的威脅。蓋茨多年來多次警告疫情的威脅,最近在接受傳媒訪問時被問及人類面臨的下一個威脅,他回應指其中一項是氣候變化,每年因氣候變化死亡的人數甚至較今次疫情多,另外就是生物恐怖主義,有些想要製造破壞的人可能製造病毒,因此除了現在這種自然界出現的疫情外,還有其他可能性。

他指出每年全球增加510億噸溫室氣體到大氣層,而人類的目標是零。即使全球都採用風力或太陽能等發電,亦只能降低不到三成的氣體排放。他呼籲政府必須帶頭減低溫室氣體排放,形容解決氣候變化問題將為「人類史上最大的成就」(the most amazing thing humanity has ever done),相比解決氣候變化的問題,完結新冠肺炎疫情的工作「非常簡單」(very, very easy)。

蓋茨在2014年已經開始提醒要為傳染病做好準備,於2015年的TED演講中更指傳染病對人類的危害更高於核戰爭。他認為,未來會有更多傳染病,只要政府加大準備力度,有望降低死亡人數,他又認為政府如果部署正確,今次新冠肺炎死亡的人數應該會降至現時的十分之一。

