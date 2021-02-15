  • 24°C
香港時間 : 2021215日 (一) 11:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌

環球政經 09:50 2021/02/15

分享：

根據外媒報導，紐約律師希恩近兩年提出超過100次起訴，包括麥當勞、Dr Pepper等，指控企業欺騙消費者，在其產品成份表暗示有雲呢拿（香草）成份，但實際上只是用雲呢拿味的工業合成化學品。

希恩認為，純天然的雲呢拿香精就好像奢侈品手袋，而工業香精是仿製品，「不能因為消費者分辨不出真假就沒有問題」。麥當勞就回應指，雲呢拿指的是一種味道，只要產品的味道是雲呢拿味即可，消費者沒有期待產品含有天然的雲呢拿成份。

美國網友意見分歧，有人認為人造香精如果可以冒充原材料，食品標準就沒有意義，亦有人認為希恩只是藉機獲得賠償賺錢。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

雪糕 律師 美國 麥當勞

上一篇文章

【世界威脅】減排工作遠比對抗新冠疫情困難 比爾蓋茨警告氣候變化將為人類最大威脅

下一篇文章

【字節跳動】主動撤回控訴百度 抖音專心打騰訊？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】新婚夫婦抽唔中新盤 轉投同區二手遇上移民急讓盤 業主割愛減價30萬助上車
【樓市故事】新婚夫婦抽唔中新盤 轉投同區二手遇上移民急讓盤 業主割愛減價30萬助上車
【皆大歡喜】講價個多月無進展　安心過年終成契機　620萬買3房單位
【皆大歡喜】講價個多月無進展　安心過年終成契機　620萬買3房單位
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【樓市點睇】樓市將現「大牛市」? 曾淵滄︰「今年通關機會非常大」 籲準買家趁未通關前入市
【樓市點睇】樓市將現「大牛市」? 曾淵滄︰「今年通關機會非常大」 籲準買家趁未通關前入市
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位