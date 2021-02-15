【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌

根據外媒報導，紐約律師希恩近兩年提出超過100次起訴，包括麥當勞、Dr Pepper等，指控企業欺騙消費者，在其產品成份表暗示有雲呢拿（香草）成份，但實際上只是用雲呢拿味的工業合成化學品。

希恩認為，純天然的雲呢拿香精就好像奢侈品手袋，而工業香精是仿製品，「不能因為消費者分辨不出真假就沒有問題」。麥當勞就回應指，雲呢拿指的是一種味道，只要產品的味道是雲呢拿味即可，消費者沒有期待產品含有天然的雲呢拿成份。

美國網友意見分歧，有人認為人造香精如果可以冒充原材料，食品標準就沒有意義，亦有人認為希恩只是藉機獲得賠償賺錢。

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