【字節跳動】主動撤回控訴百度 抖音決定專心打騰訊？

內地傳媒報導，抖音主動撤回早前與百度的民事訴訟。根據北京法院審判信息網的資料，抖音平台營運公司北京微抽視界科技有限公司，於2020年10月30日向人民法院提出撤訴申請，並獲法院接納。

自2018年開始，字節跳動就與百度多次爆發輿論戰，有前媒體人指百度旗下設有「打頭辦」，專門針對字節跳動旗下的今日頭條，而今日頭條亦從2018年開始以官方公眾號發表文章，指百度通過搜索、軟文等手段抹黑公司。2019年4月雙方更爆發訴訟戰，百度指今日頭條涉及侵權，而抖音亦起訴百度搜索竊取抖音的短視頻。

值得一提，2月初抖音正式起訴騰訊 （00700） 涉嫌壟斷的不正當行為，而騰訊則指抖音惡意誣陷。

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