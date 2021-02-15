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【趣話財經】放假未搶紅包代表工作不夠專注？ 上市房企副總裁被指好大官威

股樓投資 09:11 2021/02/15

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根據內地傳媒報導，一間房地產企業負責銷售的集團負總裁，因為員工沒有在微信工作群「搶紅包」而大發雷霆，而這間房地產企業被指是在A股上市、總部在北京的美好置業（深：000667）。

消息指，該位副總裁在年三十晚（11日）在群內根據人數發了45個紅包，但第二日發現竟然有5個人沒有領紅包，因此馬上在年初一（12日）訓話，認為作為銷售人員，居然在超過24小時對群內的消息沒有足夠關注，不只是責任心問題，連最基本的職業操守都沒有，不能勝任工作。當事人強調「過年不是放羊」，仍然有很多同事堅守崗位，更要求沒有領紅包的同事不單要道歉，更要自己發紅包到群內，如果不能做到，即日要移出工作群，在假後處理。

有內地網民指副總裁「好大的官威」，甚至在美好置業集團的微博留言「垃圾管理、活該跌停﹗」。原來公司早前曾試過連續6次跌停，股價表現慘烈。

大家又認為副總裁的做法是否合理？

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

A股 銷售 地產 北京 微博 微信 美好置業（深：000667）

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