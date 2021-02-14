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下月初起展開疫苗接種　全港將設逾20間疫苗接種中心

理財智慧 17:11 2021/02/14

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公務員事務局局長聶德權今日（14日）表示，BioNTech疫苗預料幾於二月底前到港，並在三月初展開有關接種工作。

【新冠疫苗】接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況　準備現正服用藥物清單：【下一頁

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聶德權指，當疫苗到達香港後，將會啟動預約程序，接着開展疫苗接種工作。有關科興疫苗方面，將根據香港的法律框架，正在做審視和認可程序，顧問專家委員會在上次會議審視了有關疫苗，在安全性和有效性方面都是非常正面，亦希望能夠取得一些資料去作進一步的審視。

此外，如果得到食物及衞生局局長給予認可作為緊急使用，政府一直與供應商聯繫，盡早讓疫苗來到香港。聶德權指，從目前來看，如果一切順利，在三月初便可開展有關的接種工作。

聶德權續指，政府將在十八區內，每區最少都會有一間疫苗接種中心。「我們都留意到有一些區本身幅員較大，人口比較多，所以我們盡量能夠找到合適的地點便會多設疫苗接種中心。以目前來說，應該有超過20間疫苗接種中心會使用去接種疫苗。」

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責任編輯：黎淑雯

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