【網民熱話】住公屋難向上流應要盡快搬離？　網民：大把人住公屋有教養有遠見

香港寸金尺土，很多人也希望可以擁有屬於自己的居所，但有人也會把住居類型分級，有些人也會認為在港住與家人同住公屋是阻礎自己向上流的機會。

有網民早前在論壇發貼文，指自己由細到大住公屋、返屋邨學校，到大學時起因為一次經歷，覺悟到要盡快搬離公屋，「就算人工唔多，我都搬去劏房先，好快就開始一個人嘅獨立生活」又形容公屋「充滿低等人」。

該名網民續指，搬離公屋後，自己學識到好多生活技能，如打掃砌傢俬，而且可更加專注工作和進修，職業路似乎一帆風順。「搬屋又大咗，開始可以叫朋友上黎玩，朋友嘅朋友又上黎玩，識多咗好多唔同背景嘅朋友，眼界又闊咗。」該名網民更以小學和中學同學作對比，指他們畢業後仍然與家人同住，不能學到獨立之餘，更沒有自己的私人空間。

網民回應：

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此貼文一出後，也引來不同討論聲音，有些人更十分讚同樓主看法。「真，公屋大，已搬咗出黎，有私人空間好重要，叫朋友上黎玩都方便啲」。

有網民就指，一些精神病、長期病患、吸毒等問題人士都是住公屋，間接認同樓主想法。「公屋真係地獄黎 住過就知有幾難頂」。

不過有網民就指出，其實每個人性格不同，即使與家人同住，也不化表不能獨立。「我痴屋企住，都識煮飯打掃砌傢俬裝飾家居，根本係人嘅問題，有啲人會自動波，有啲就要迫先迫到出嚟」、「大把人住公屋有教養有遠見」、「其實如果無咁大個頭就去戴咁大頂帽，實際生活係咪仲差過住公屋？」

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責任編輯：黎淑雯



