【財政預算案】陳茂波預料赤字達3000億歷史新高　「再派糖」有難度

▲ 財政司司長陳茂波預料赤字達3000億歷史新高。

最新一份的財政預算案將於下周發表，財政司司長陳茂波於電台節目上表示，初步赤字估算將會是歷史新高，估算達3000億元，又提到去年股市興旺，印花稅收入增加，預料實質赤字與初步估算有輕微落差。

他強調，「睇餸食飯，應使則使」，認為再次推出現金派發計劃有一定難度，重申政府財政資源有限，措施要分優次。

陳茂波認為，美國新任總統拜登上場，對中美兩國長遠關係沒有太大影響，中美會維持「張力持續，鬥而不破」的格局。對香港而言則有利有弊。雖然自去年開始，大批中資股回流香港作第二上市，外資企業並經香港進軍內地市場，不過中美關係不穩定，亦會增加香港金融市場的波動風險。

對於港交所在證監會未完成審批之前率先公布新一任人選，陳茂波認為，有關任命仍需要證監會審批，強調證監會擁有實質的審批權。雖然香港超過一部的上市公司來自內地企業，但作為國際金融中心，陳茂波認為面向國內及國際市場同樣重要，指相信證監會會通盤考慮有關任命。

另外，陳茂波於網誌亦表示，面對一年多的經濟下行，政府財政承受着一定的壓力，但不會放慢推動社會往前發展的工作，又表示在新一份的預算案，繼續撥出資源，為香港的未來投資。

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記者：謝卓榮