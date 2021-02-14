  • 22°C
香港時間 : 2021214日 (日) 15:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【薪酬調查】日本勞工2020年平均月薪2.3萬　按年跌1.2%

商業 15:00 2021/02/14

分享：

2020年人均月薪為31萬8299日元（約2.35萬港元），比上年減少1.2％。這是自受到雷曼危機影響的2009年以來的最大降幅。

新冠肺炎去年爆發，日本奧運延期，影響民生，人們平均月薪亦出現下跌。日本厚生勞動省的「勤勞統計調查」顯示，2020年人均月薪為31萬8299日元（約2.35萬港元），比上年減少1.2％。這是自受到雷曼危機影響的2009年以來的最大降幅。

根據調查，日本基本工資的規定內工資為24萬4956日元（約1.8萬港元），增加0.2％。受新冠疫情影響加班減少，這拉低2020年的總體薪金水平。每位打工仔月均實際工作時間為135.1小時，減少2.8％，也是2009年以來的最大跌幅。日本政府推行的勞動方式改革等措施也有所影響。而加班費等規定外工資平均為1萬7352日元（約1281港元），大幅減少12.1％，對工資整體下降産生了較大影響。

受時薪的兼職工作勞動力比例為31.14％，比上年降低0.39個百分點，是自1990年有紀錄數據以來，首次轉為下降。與正式工作員工相比，月薪兼職小時工作的就業環境因為疫情一直處於困難狀態。

從不同行業來看，餐飲服務業（同比減少6％）和郵局等綜合服務業（同比減少3.5％）的工資降幅較大。而房地産、物品租賃業（同比增長2.8％）和教育、培訓業（同比增長1.2％）的薪金就出現增長。

>>>【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運

責任編輯：李彥煒

相關文章

【工作機會】勞工處舉辦網上招聘會　提供逾1,200個職位空缺
2020/08/15
【工作機會】勞工處舉辦網上招聘會　提供逾1,200個職位空缺
勞工假10年增至17日太快？　郭振華：適應期愈長愈好
2020/10/14
勞工假10年增至17日太快？　郭振華：適應期愈長愈好
【失業率】零售、餐飲失業率竟下跌　惟疫情第四波爆發勞工市場續受壓
2020/12/17
【失業率】零售、餐飲失業率竟下跌　惟疫情第四波爆發勞工市場續受壓
【網上招聘會】勞工處本周四辦網上招聘會　44間機構提供逾2,500空缺
2021/01/05
【網上招聘會】勞工處本周四辦網上招聘會　44間機構提供逾2,500空缺
就業 疫情 餐飲 行業 港元 兼職 日圓 日本 服務 肺炎

下一篇文章

惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運
【安心出行】食飯睇戲都要掃瞄「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃瞄「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【安心出行】緊貼新常態　信和集團商場推20元現金券誘市民安裝「安心出行」App
【安心出行】緊貼新常態　信和集團商場推20元現金券誘市民安裝「安心出行」App
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【牛年生肖運程】十二生肖運程逐個看　肖猴者吉星高照事業順
【牛年生肖運程】十二生肖運程逐個看　肖猴者吉星高照事業順