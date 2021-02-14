【薪酬調查】日本勞工2020年平均月薪2.3萬　按年跌1.2%

▲ 2020年人均月薪為31萬8299日元（約2.35萬港元），比上年減少1.2％。這是自受到雷曼危機影響的2009年以來的最大降幅。

新冠肺炎去年爆發，日本奧運延期，影響民生，人們平均月薪亦出現下跌。日本厚生勞動省的「勤勞統計調查」顯示，2020年人均月薪為31萬8299日元（約2.35萬港元），比上年減少1.2％。這是自受到雷曼危機影響的2009年以來的最大降幅。

根據調查，日本基本工資的規定內工資為24萬4956日元（約1.8萬港元），增加0.2％。受新冠疫情影響加班減少，這拉低2020年的總體薪金水平。每位打工仔月均實際工作時間為135.1小時，減少2.8％，也是2009年以來的最大跌幅。日本政府推行的勞動方式改革等措施也有所影響。而加班費等規定外工資平均為1萬7352日元（約1281港元），大幅減少12.1％，對工資整體下降産生了較大影響。

受時薪的兼職工作勞動力比例為31.14％，比上年降低0.39個百分點，是自1990年有紀錄數據以來，首次轉為下降。與正式工作員工相比，月薪兼職小時工作的就業環境因為疫情一直處於困難狀態。

從不同行業來看，餐飲服務業（同比減少6％）和郵局等綜合服務業（同比減少3.5％）的工資降幅較大。而房地産、物品租賃業（同比增長2.8％）和教育、培訓業（同比增長1.2％）的薪金就出現增長。

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責任編輯：李彥煒