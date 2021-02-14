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【財政預算案】陳茂波料赤字達3000億元　「加糖」或有難度　

理財智慧 13:28 2021/02/14

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財政預算案將於2月24日發表，財政司司長陳茂波早上出席電台節目表示，初步估算赤字達3000億元，由於印花稅收入上升，因此收入遇算或有些微落差，預料赤字有機會下跌。他指，將採取逆周期措施，但要「睇餸食飯，應洗則洗」，再次推出現金派放計劃或有一定難度。

【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶： 【下一頁

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陳茂波表示，政府財政資源有限，措施須分優次。在新一份預算案「加糖」有難度，在去年實施派放現金計劃後，有意見認為應把資源更精準預有需要人士。

他指出，早年推出的關愛共享計劃原意具針對性，但有市民指申請手續麻煩；在去年的現金派發計劃中，由於入境處方面難以配合，所以未能撇除已移民的人士。

另外，陳茂波在網誌指出，在過去數年的預算案，投放了不少資源在多個範疇，目標是將香港建成更為宜居的城市。未來數年，政府會繼續推動多項與民生息息相關的基礎建設，包括興建公營房屋、發展新市鎮、開拓土地、重建醫院、發展道路鐵路網絡，以至優化城市環境等，預計未來幾年每年的基本工程開支會超過1,000億元。

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責任編輯：黎淑雯

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