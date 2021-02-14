【Bitcoin】挖礦耗電超阿根廷一年用電　足夠全英國電熱水壺用27年

▲ 研究指出，Bitcoin每年消耗的電量約 121.36 TWh，比整個阿根廷的用電量還要多。

Bitcoin（比特幣）近日升勢仍然劇烈，Elon Musk（馬斯克）早前稱會豪擲15億美元投資Bitcoin，但其實Bitcoin是一門非常消耗資源的生意。

根據劍橋大學替代金融研究中心（Centre for Alternative Finance）研究員Michel Rauchs的研究指出，Bitcoin每年消耗的電量約 121.36 TWh，比整個阿根廷的用電量還要多。

Rauchs 也製作出了一套出算比特幣能耗量的工具，而按照這套工具的估算，每年Bitcoin挖礦的耗電量超過阿根廷（121 TWh）、荷蘭（108.8 TWh）、阿拉伯聯合酋長國（113.20 TWh），且逼近挪威（122.20 TWh）的年耗電量。而Bitcoin的年耗電量也足夠讓全英國的電熱水壺使用27年。

至於為什麼比特幣挖礦這麼消耗電力？這是因為其需要大量的電腦運算才能進行驗證交易。有人批評，電動車大廠特斯拉（Tesla）大量投資比特幣的決定，不但大幅度地提升了比特幣的價值，更進一步地促使更多人利用更多電腦挖礦，造成了環境的危害。

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責任編輯：李彥煒