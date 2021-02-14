  • 22°C
香港時間 : 2021214日 (日) 13:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【誠哥利是】李嘉誠轉讓1.6%Zoom股份予李澤楷　總值超過150億元

Hot Talk 12:57 2021/02/14

分享：

Zoom於2011年成立，並於2019年上市。

李嘉誠轉讓部分Zoom股份予次子李澤楷。據《彭博》報道，長實 （01113） 資深顧問李嘉誠將他持有視像會議軟件Zoom（美：ZM）的部份股份，轉讓予次子電訊盈科 （00008） 主席李澤楷。

報道指，李嘉誠減持470萬股，涉及Zoom的1.6%股權，涉資20.12億美元（約156億港元），減持後持股比例降至6.6%。按最新收市價計，李嘉誠持有Zoom的市值83億美元，李嘉誠個人財富降至320億美元（約2480億港元）。

報道引述知情人士指，李澤楷從李嘉誠手上獲得Zoom不足1%股權，即不多於12.58億美元（約97.5億元）。不過，李嘉誠未有說明其餘股份轉讓對象。

李嘉誠早於2013年投資Zoom，早年Zoom到美國上市時，持貨價值8.5億美元。因受惠於疫情，在家辦工作興起，Zoom的市值急漲。李嘉誠手持Zoom的股份市值已增至約100億美元（約775億港元）。

相關文章：【李嘉誠增持】李嘉誠李澤鉅年內131次增持長實　用盡自由增購率撐不起股價

【順豐拓版圖】王衛砵蘭街走水貨起家　金融風暴沙士成擴張契機、身家勝李嘉誠

記者：謝卓榮

港股 疫情 美國 Zoom 長實 李嘉誠 李澤楷 長實集團（01113） 電訊盈科（00008）

下一篇文章

【新股IPO】柔宇科技擱置科創板上市計劃　曾有意赴美上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【安心出行】年初七起食飯睇戲要用安心出行　一文看清安心出行App 使用權限
【安心出行】年初七起食飯睇戲要用安心出行　一文看清安心出行App 使用權限
【牛年2021】港股牛年必牛？　恒生指數四次牛年表現話你知
【牛年2021】港股牛年必牛？　恒生指數四次牛年表現話你知
【港股黑期+ADR】騰訊ADR高港1.5%　恒指黑期升146點（不斷更新）
【港股黑期+ADR】騰訊ADR高港1.5%　恒指黑期升146點（不斷更新）
【限聚令放寬至四人】年初七起放寬堂食至晚上十時、食肆顧客必須掃瞄「安心出行」　重開美容院健身中心等場所
【限聚令放寬至四人】年初七起放寬堂食至晚上十時、食肆顧客必須掃瞄「安心出行」　重開美容院健身中心等場所
【農曆新年】港股牛年當旺？　專家嚴選牛年八大牛股！
【農曆新年】港股牛年當旺？　專家嚴選牛年八大牛股！
【牛年股市】港股牛年走勢把脈　麥玲玲：農曆5、6月可考慮撈底
【牛年股市】港股牛年走勢把脈　麥玲玲：農曆5、6月可考慮撈底