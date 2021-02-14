【誠哥利是】李嘉誠轉讓1.6%Zoom股份予李澤楷　總值超過150億元

▲ Zoom於2011年成立，並於2019年上市。

李嘉誠轉讓部分Zoom股份予次子李澤楷。據《彭博》報道，長實 （01113） 資深顧問李嘉誠將他持有視像會議軟件Zoom（美：ZM）的部份股份，轉讓予次子電訊盈科 （00008） 主席李澤楷。

報道指，李嘉誠減持470萬股，涉及Zoom的1.6%股權，涉資20.12億美元（約156億港元），減持後持股比例降至6.6%。按最新收市價計，李嘉誠持有Zoom的市值83億美元，李嘉誠個人財富降至320億美元（約2480億港元）。

報道引述知情人士指，李澤楷從李嘉誠手上獲得Zoom不足1%股權，即不多於12.58億美元（約97.5億元）。不過，李嘉誠未有說明其餘股份轉讓對象。

李嘉誠早於2013年投資Zoom，早年Zoom到美國上市時，持貨價值8.5億美元。因受惠於疫情，在家辦工作興起，Zoom的市值急漲。李嘉誠手持Zoom的股份市值已增至約100億美元（約775億港元）。

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記者：謝卓榮