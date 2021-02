【拜登政府】白宮副新聞秘書辭職 被揭恐嚇記者

美國總統拜登上任未夠一個月,已有首名團隊成員因行為不當而辭職,白宮副新聞秘書達克洛被揭恐嚇記者,以阻止自己的「地下情」曝光,終在輿論壓力下向拜登請辭。達克洛在聲明中,承認用了女性不應聽到言語,言論可惡、欠缺尊重和不可接受,特別是對方正履行職責。

達克洛表示,

我對自己的行為感到尷尬和厭惡,亦為拜登和白宮同僚帶來尷尬和失望,對此感到後悔。

(No words can express my regret, my embarrassment and my disgust for my behaviour.)