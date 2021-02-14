【拜登政府】白宮副新聞秘書辭職 被揭恐嚇記者

美國總統拜登上任未夠一個月，已有首名團隊成員因行為不當而辭職，白宮副新聞秘書達克洛被揭恐嚇記者，以阻止自己的「地下情」曝光，終在輿論壓力下向拜登請辭。達克洛在聲明中，承認用了女性不應聽到言語，言論可惡、欠缺尊重和不可接受，特別是對方正履行職責。

達克洛表示，

我對自己的行為感到尷尬和厭惡，亦為拜登和白宮同僚帶來尷尬和失望，對此感到後悔。 （No words can express my regret, my embarrassment and my disgust for my behaviour.）

據雜誌《名利場》報道，現年32歲的達克洛（TJ Ducklo）早前得悉Politico女記者帕爾梅里（Tara Palmeri），正調查他與Axios女記者Alexi McCammond的「地下情」。

由於擔心戀情曝光，達克洛致電帕爾梅里，不但發出「厭惡女性」的言論，更揚言相關報道一旦刊登，就會「摧毀」（destroy）對方。

醜聞曝光後，達克洛原本只被罰停薪7天，但其上司、白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）這個決定，遭外界狠批有欠公允，並有違總統拜登（Joe Biden）絕不容忍下屬不尊重他人的承諾。

責任編輯：嚴智勇