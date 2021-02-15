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【新股IPO】柔宇科技擱置科創板上市計劃　柔性屏企業曾有意赴美上市

新股IPO 07:05 2021/02/15

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中國柔性顯示屏製造商柔宇科技早前擱置美國上市轉投內地，不過公司近日公布暫緩於科創板上市。上交所早前公布，終止對柔宇科技首次公開發行股票在科創板上市審核。同時，柔宇科技及保薦人於2月9日申請撤回上市申請文件。

據內地媒體報道引述柔宇科技內部人士表示，公司股東結構存在直接層面的「三類股東」等問題。考慮到公司發展戰略，經研究後決定，暫緩此次科創板上市申請。內部人士又指暫緩科創板上市申請不會對公司的正常生產、經營構成重大影響。

相關文章：【新股IPO】柔宇科技傳擱置美國上市 改中國IPO

柔宇科技成立於2012年，專注於柔性顯示屏幕的研發和生產，為智能移動設備、智能交通、文娛傳媒、運動時尚、智能家居和辦公教育行業中的企業客戶提供解決方案。

柔宇科技於去年底遞交科創板上市申請，但於今年2月9日，柔宇科技及保薦人中信證券分別提交撤回上市的申請文件。

據招股書顯示，柔宇科技是次計劃發行不超過1200萬股，集資約144億人民幣，主要用於前沿技術研發、基地升級擴增建設、企業解決方案開發及新一代柔性智能終端開發以及補充流動資金。

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記者：謝卓榮

科創板 人民幣 集資 IPO

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