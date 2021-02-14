政府或將降低職津工時要求　最早於6月實施

勞工及福利局局長羅致光在網誌中表示，鑑於現時香港經濟低迷，不少人開工不足或於部分時間放無薪假，所以政府將會向立法會財務委員會（財委會）建議一項有時限措施，降低職津工時要求，並最早於6月實施。

在職家庭津貼（職津）工時分三層，即非單親住戶每月工時要求為144、168及192小時，而單親住戶為36, 54及72小時。以入息為香港從事經濟活動住戶每月入息中位數150%或以下的住戶為例，如達上述工時要求，便可分別獲得每月1,000、1,200及1,400元全額津貼。

此外，住戶中每名合資格兒童可獲每月1,400元的兒童津貼。以一個每月收入低於22,400元的四人家庭為例，如當中包括兩個兒童，每月便可獲得最高4,200元。若以上述綜援例子中的四人家庭計算，每月便有最高13,200元（9,000元＋4,200元）應付生活開支。

政府將會向財委會建議一項有時限措施，將非單親住戶工時要求下限大幅調低，即由上述的144、168及192三層工時要求，改為72、132及192小時。若獲立法會財委會通過，經電腦系統調整及人手招聘工作完成後，最早於6月的申領月份實施，為期12個月。

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責任編輯：黎淑雯