Spotify將讓員工在疫情過後　可在其他地方工作

線上音樂串流服務平台Spotify 宣布，員工可在新冠肺炎疫情完結後，在其他地方工作，而不限於辦公室。

據《CNBC》報道，Spotify於周五（12日）宣布，公司將採用「隨處工作」模式，即允許員工選擇可全職員工在辦公室又或是在家工作，又可兩者兼而有之。

Spotify為增加靈活性，將允許員工能選擇工作的國家和城市。公司將為選擇遠程工作但又需要專用工作空間的員工提供共享辦公室（co-working space ）的會員資格。

公司在網誌表示，正在重新評估全球的辦公空間，以提高可持續性、靈活性和幸福感，確保員工都能舒適、高效工作。「我們新設計方法的最終目標是確保員工，無論是在辦公桌上，會議室還是咖啡廳內，都可集中力，進行協作和創造。」

報道指出，隨著新冠肺炎疫情大流行，越來越多的公司開始將遠程工作視為更永久的選擇。 Salesforce早前也宣布，將允許員工選擇是否在辦公室工作；Twitter則允許員工在家工作。

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責任編輯：黎淑雯