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【日本地震】福島7.3級地震逾150人傷 核電站有輕微水洩漏

環球社會熱點 18:11 2021/02/14

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福島周末7.3級地震（日本氣像廳圖片）

日本東北部福島縣周末晚上發生7.3級地震，逾150人受傷，幸傷者都無生命危險。今次日本地震未有觸發海嘯警報，而10年前於「311大地震」中出現大規模核洩漏的福島第一及第二核電站，廢燃料棒冷卻池有少量池水洩漏，但冷卻水並未流到廠房外，廢燃料棒的冷卻未受影響。

東京電力公司表示，福島第一核電站的5號及6號機組，反應堆廠房上方的乏燃料池等處有部分水溢出。另外，福島第二核電站（富岡町、楢葉町）1號機組，乏燃料池也有微量的水溢出。

地震於日本時間周六晚上11時左右（本港時間周六晚上10時左右）發生，日本氣象廳最初公布，地震強度是黎克特制7.1級，其後上調至7.3級。地震震源深度55公里，遠至首都東京及大阪也有震感，門窗劇烈搖晃。

氣象廳表示，今次地震可能是2011年東北部9級大地震的餘震，而未來一周可能仍有強烈震動，提醒居民注意，但未有海嘯威脅。

宮城、福島、茨城、栃木、埼玉、千葉、神奈川、山形、群馬等9縣均有傷者報告。

東北電力公司亦稱，位於宮城縣的女川核電站設備無顯著異常，正在確認詳細情況。據悉輻射監測裝置的數值也沒有變化。

首相菅義偉召開內閣會議，商討善後工作。菅義偉向受災民眾表示慰問，指示各部門要與地區官員緊密合作，為應對餘震做好準備，又敦促災區民眾繼續保持警剔。

福島縣及宮城縣多座建築物及公路在地震中受損，東北地區逾90萬戶停電，東北新幹線那須鹽原至岩手縣盛岡站的列車服務暫停。

責任編輯：嚴智勇

災難 地震 海嘯 核災 福島 日本

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