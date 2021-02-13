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[TikTok] 字節跳動傳洽售 印度TikTok業務予當地對手

股樓投資 23:44 2021/02/13

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視頻平台抖音母公司字節跳動，有傳計劃把海外版抖音TikTok的印度業務，予當地獨角獸之一Glance。Glance的母公司是印度最大移動廣告商inMobi。另有傳日本科企軟銀也尋求當地夥伴，合組財團收購有關業務。

[牛年部署 ]鼠年藍籌王亞軍 藥明生物提升產能逾六成 北水重啟或試130元  詳情請看[下一頁]

去年印度政府決定永久禁用包括TikTok在內的59款中國應用程式（Apps）後，即傳出字節跳動有意縮減印度人手規模，並指不確定何時重回印度市場。禁令生效前，字節跳動的TikTok是印度市場內，增長最快速的社交媒體之一，而印度亦是TikTok擁有最多用戶的市場。

被騰訊(00700)視為主要對手的字節跳動，正傳出計劃把旗下的抖音和今日頭條等，安排來港上市。

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撰文 : 李尚毅

字節跳動 經濟

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