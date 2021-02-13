【低水筍盤】臨海而建私人參建居屋 環境寫意上車之選 新婚首置客購2房 首期唔使50萬

過去1個多月樓市氣氛暢旺，市場筍盤火速被消化，樓價低水的筍盤也買少見少。上車人士想找尋低水盤，屯門區及天水圍區仍有不少樓價低於500萬元的2房單位，適合兩口子及小家庭，最近一對新婚首置客剛成功以497萬元購入屯門居屋2房單位。

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祥益地產區域董事袁思賢表示，日前錄得一宗屯門居屋悅湖山莊獲區外準新婚首置客的成交個案。成交單位為4座中層E室，實用面積431平方呎，間隔為兩房一廳，日前獲區外首置客垂青。

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該買家鍾情單位附設企理裝修，加上廳房均擁開揚避風塘景觀，屬優質單位，而且原業主增加議幅，累積減價達33萬，以及買家睇好屯門碼頭區未來的發展，遂便決定以497萬(自由市場價)購入上址作自住之用，以實用面積計算，平均呎價為11,531元。

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屯門碼頭海濱一帶屋苑以環境優美聞名，而位於屯門湖秀街2號的居屋項目悅湖山莊，就是其中之一。臨海而建的悅湖山莊，為私人參建居屋屋苑，於1993年底入伙，樓齡約27年，設有15座，共3,890伙。單位的實用面積介乎431至592平方呎，間隔涵蓋二至三房。

項目距離輕鐵屯門碼頭總站約5至7分鐘步程，由該盤步行數分鐘可達屯門客運碼頭，亦提供噴射飛航服務，來往澳門及珠海等地。

生活配套方面，屋苑自設購物商場悅湖商場，附近屋苑海翠花園及啓豐園亦設有商場及各式店舖，提供不同食肆及餐廳，住戶亦可步行數分鐘至兆禧苑的商場及街市。

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記者：陳詠妍