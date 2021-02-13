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[牛年部署 ]鼠年藍籌王亞軍 藥明生物提升產能逾六成 北水重啟或試130元

股樓投資 19:30 2021/02/13

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剛過去的鼠年，美團(03690)以高逾3倍的升幅成為藍籌升幅王。醫藥股藥明生物(02269)雖屈居其後，同期升幅仍達2.5 倍。展望假期後，藥明生物受兩大因素利好，有力再挑戰前高位128元，繼而上試130元水平。

【美團3690】美團成鼠年藍籌王 獲滙證看好執行能力 上調目標價四成至550元  詳情請看[下一頁]

鼠年十大表現最佳藍籌一覽

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首先，集團近日公布位於江蘇省無錫市的生物藥原液五廠（MFG5）3.6萬升原液生產線正式啟動cGMP生產，標誌着公司現有總產能從5.4萬升，進一步提升逾六成至9萬升，有利公司未來銷售表現從而延續增長動力。其次，藥明生物是北水愛股之一，近期回調估計和基金獲利沽貨和北水休戰有關。預期港股通重啟後，這股會再受追捧。

大和早前亦表示，維持藥明生物「買入」評級，目標價135元。該行表示，公司純利增長主要由於其技術平台受到全球認可，同時成功推出「贏得藥物分子」戰略，從而在研發管線中引入更多後期項目並提高近期收益。該行又指，公司積極推進更多抗疫項目，在疫市中捉緊商機。該行預測，今年公司淨利潤將按年增長65％，2022年按年增長54％。

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撰文 : 李尚毅

藥明生物（02269） 經濟

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