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【大戶動向】高瓴資本去年四季度美股持倉曝光 建倉蘋果 「美國版美團」DoorDash 邊5隻中概股係最大持倉?

股樓投資 16:02 2021/02/13

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亞洲區最大規模的私募股權管理基金高瓴資本（Hillhouse Capital Group），於2005年在北京成立。成立僅15年，基金規模從最初的2,000萬美元（約15.6億港元）發展到逾650億美元（約5,070億港元），十多年間的規模暴增逾2,000倍。該基金近年可謂吒叱香港IPO市場，更被散戶喻為「IPO金手指」。高瓴近年戰績彪炳，早年投資騰訊 （00700）獲利甚豐，近年轉戰生物醫藥股，投資回報也十分驚人。


高瓴剛在美國證券交易委員會（SEC）公布了2020年四季度末的美股持倉情況。（數據截至2020年12月31日，並不包括今年一季度的操作）數據顯示，高瓴在美股市場持有95家公司的股票，總市值達125億美元（約975億港元），期內新投資和加倉的公司共28家，並清倉了13家公司，以及對15家公司減少持有。

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【大把錢】公募基金手上彈藥充足 萬億資金何去何從？，詳見【下一頁


高瓴資本於期內建倉的股份達19隻，除蘋果外，還有美國版的美團DoorDash、生物科技公司Nkarta及廣州逸仙電子商務等；而增持的股份包括有「東南亞騰訊」之稱的新加坡的科技公司和CRM軟體行業的服務提供商Salesforce兩家公司。


季內高瓴亦減持了Zoom﹑愛奇藝及Snowflake。至於被沽清的股份包括阿里﹑蔚來﹑理想汽車及歡聚時代等13隻股份。

【牛年港股】牛年港股例升？ 一文看清過去3次牛年 表現嚇你一跳 ，詳見【下一頁


資料顯示，高瓴投資重點包括醫藥醫療﹑生物科技、雲計算及消費。中概股依然佔據強勢地位，其持有的95家公司中，從數量來看中概股佔比近30%；從持有市值來看，中概股佔比超60%，包括拼多多、百濟神州、京東、愛奇藝、泰邦生物、嗶哩嗶哩等一直是高瓴長期重倉持有的公司。其中拼多多已經上升為高瓴資本的第一大持倉股票。而生物科技公司百濟神州繼續排在第2位。另外5家公司包括京東、愛奇藝、泰邦生物、嗶哩嗶哩等，是其持倉最多的公司。

【職場熱話】月薪8萬辛苦工 VS 3萬5輕鬆工點揀？ 網民：後生一定試下8萬開眼界，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

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