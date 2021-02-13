【樓市現象】新春置業氣氛旺買家更豪爽 搵樓多時用家見「啱價」 即斥720萬買港灣豪庭2房過新年

疫情下今年農曆新年港人未能到外地旅遊，置業氣氛持續暢旺，買家入市決定更快，也不太執著找筍價盤，遇到價錢合心水盤即入市。



美聯物業營業經理黃永財表示，樓市「牛氣沖天」，置業氣氛旺，有用家認為「啱價」即買，透過該行購入大角咀港灣豪庭2房單位，成交價720萬元。

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是次成交單位為港灣豪庭10座中低層C室，實用面積413平方呎，屬2房間隔，內櫳企理，吸引搵樓多時之用家承接，成交價720萬元，折合實用呎價約17,433元。據了解，上述單位原業主於2015年6月以約570萬元購得，是次轉手帳面獲利150萬元，升值約26%。

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位於大角咀福利街8號的港灣豪庭，由恆基兆業（00012）及香港小輪（00050）發展，並於2003年5月入伙。物業設有10幢住宅，合共提供3,520個單位，主要為兩房至四房的單位，部分單位設有主人套房及環保露台。物業最大賣點是佔地9,800平方米的平台花園，綠化空間足足，屋苑也設有多項設施，包括流線型園景泳池、兩個兒童遊樂場、花園廣場、多個水池噴泉及草坪。同時物業也設有20萬平方呎的住客會所，設施多達30種，包括健身室、保齡球室、攀石練習場、電腦模擬高爾夫球室等。

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記者：陳詠妍