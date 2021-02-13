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【通關在望】張建宗：若確診個案回落穩定單位數　有條件跟內地與澳門通關 農曆年將會是個關鍵

環球政經 13:02 2021/02/13

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新冠肺炎疫情肆虐本港已逾一年，近日新增確診個案有下解跡象，但經濟似乎未見底，市場也憧憬未來通關有望令經濟重回軌道。政務司司長張建宗今天早上（13日）出席電台節目時表示，如疫情再有紓緩，新增個案回落至穩定單位數，本港就有條件與內地和澳門等通關重啟經濟。

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張建宗在電台節目中表示，自己「日夜祈求」希望「清零」，期望穩定地錄得單位數字就有條件通關。他指出，粵港澳三方對通關沒有一個硬指標，只要對方有信心，加上本港有健康碼，但不排除接種疫苗是一個條件，會與內地商討，最重要視乎對方會否接受。他續指，全球搶購疫苗，港府會爭取時間為市民接種疫苗，絕不會落後於人，並已部署接種中心，屆時可順利運作，市民毋須擔心，當一切就緒就會為優先群組接種。

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張建宗認為，農曆年會是一個關鍵，若再有群組爆發，將會是個大挑戰，他說：「不可以掉以輕心，除口罩舉行大食會是令人頭痛的問題，很不值得。」他期望大家能「忍多陣」。


張建宗又指，檢測量在過去一個月大幅增加，在私人承辦商的協助下，檢測量每日達到18萬。

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 記者：陳詠妍


 

口罩 政務司 張建宗 經濟 疫情 電台 疫苗 新冠肺炎疫情

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